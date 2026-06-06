De hacer el gesto 'six seven' a confesar que es del Real Madrid: las perlas que deja León XIV en su primera jornada

La presencia del papa León XIV en Madrid ha dejado ya todo tipo de titulares en la primera jornada de su visita. Desde los más triviales como que ha respondido con el gesto 'six seven' a un grupo de jóvenes que lo saludaban en su trayecto en papamóvil hasta los de más calado que ha provocado su primer discurso, todo un alegato contra los populismos. Aunque se trata de un viaje apostólico, la visita está permitiendo también conocer la personalidad de este papa que lleva poco más de un año al frente de la Iglesia católica.

La agenda se ha ido cumpliendo según lo previso a lo largo del día y ha habido momentos para la espontaneidad. Uno de ellos ha tenido lugar durante el trayecto realizado en el papamóvil por las calles del centro de Madrid. León XIV ha imitado uno de los memes más populares de los últimos meses entre los jóvenes, el llamado gesto 'six seven'. Y lo hacía extendiendo ampliamente sus brazos mientras los balanceaba y esbozaba una amplia sonrisa.

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El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid El cerca de medio centenar de visitas que hizo como prior de los agustinos a España, le avalan para tener un amplio conocimiento de nuestro país y algunas preferencias en lo deportivo. En conversación con los periodistas que iban a bordo del avión que le ha traido hasta Madrid ha desvelado de qué equipo de fútbol es. Ha reconocido que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid". Un ejemplo de cómo el pontífice no se anda con rodeos a la hora de posicionarse en todos los frentes, ya sea sobre la geopolítica o deporte. El papa León XIV inicia su viaje a España con un mensaje a favor de la paz y contra la "cultura del enfrentamiento" María Menéndez La confesión ha sido aprovechada por Florentino Pérez en su discurso de cierre de campaña para presidir al equipo: "Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido santidad".

León XIV no sabe si podrá conocer a Bad Bunny A este primer fin de semana de junio en Madrid no le falta de nada: la primera visita de un papa en 15 años, las elecciones a la presidencia del Real Madrid y la residencia de Bad Bunny con los diez conciertos que está ofreciend en el Metropolitano. A la coincidencia con el artista puertorriqueño también se ha referido León XIV. Ha comentado que no sabe si podrá conocerle, porque, ha señalado divertido, mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto. ““ "Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al papa y eso dice algo", ha apuntado al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma. Lo cierto es que algunos de los asistentes al concierto les ha sorprendido la visita del papa en Madrid y han aprovechado para unirse a los fieles en el Palacio Real. "Vengo desde Canadá para ver a Bad Bunny, luego hemos venido al palacio y seguridad no nos ha dejado pasar, así que nos hemos quedado para ver al papa. Mejor verlo a él que al Palacio Real", ha dicho. ““ La casuística entre los fieles es amplia. Un aficionado del Málaga que ha viajado hasta Madrid pide al papa León XIV ayuda para que su equipo pueda subir a primera división. Este fin de semana comienzan los partidos para conseguir ascender a Primera División de España. ““ Poco después de las diez de la mañana aterrizaba en Madrid el avión procedente de Roma. Justo cuando iba a descender de la escalerilla del avión se pudo ver estratégicamente colocadas dos banderas, la de España y la de Ciudad del Vaticano, pero con un detalle que no ha pasado desapercibido: el escudo de esta última estaba colocado al revés. Las redes sociales recordaban la otra anécdota ocurrida durante el desfile de las fuerzas armadas cuando la bandera española caía durante el izado. Bandera de Ciudad de Vaticano con el escudo al revés. Alessandra Tarantino AP Photo/Alessandra Tarantino