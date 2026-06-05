El lince ibérico duplica su población en cuatro años y alcanza los 2.663 ejemplares

La población de lince ibérico (Lynx pardinus) continúa recuperándose y alcanzó los 2.663 ejemplares censados en 2025, un nuevo registro máximo desde que existen datos de seguimiento coordinado, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Esta cifra supone un incremento del 10,9% respecto al año anterior -cuando los técnicos contabilizaron 2.401 ejemplares de esta especie endémica de la península ibérica- y de alrededor del 95% respecto a los que existían en 2021.

De acuerdo con los datos coordinados por la dirección general de Biodiversidad, Bosques y Diversificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la mayoría de los linces (2.269) fueron censados en España y el resto (394) en Portugal.

Se trata de "cifras extraordinarias" porque "hablamos de 262 nuevos ejemplares que se incorporan respecto al año anterior, un incremento prácticamente del 11% respecto al año pasado", ha valorado la ministra en un acto celebrado en Cabanillas de la Sierra (Madrid).

Menos de 100 ejemplares en 2002 Este felino rozó la extinción a comienzos del siglo XXI, ya que en 2002 había menos de 100 ejemplares censados, por lo que la situación actual "continúa siendo un ejemplo mundial de éxito de un programa de conservación de especies amenazadas". Aagesen ha agradecido su contribución a ese éxito a técnicos, científicos, comunidades autónomas, el Gobierno de Portugal, organizaciones ecologistas y toda la sociedad, insistiendo en que "invertir en la Naturaleza es invertir en el futuro". Según la información recogida por el Miteco, la presencia de linces ha sido constatada en hasta 26 núcleos geográficos: seis comunidades autónomas cuentan en este momento con linces. Se trata de Castilla-La Mancha (1.051 ejemplares y el 39,5% de los censados en España), Andalucía (885 ejemplares y el 33%), Extremadura (302, el 11,3%), Murcia (19, el 0,7%), Castilla y León (11, el 0,4%) y la Comunidad de Madrid (1, el 0,03%), además de otro punto de reproducción en Portugal. Del total de ejemplares registrados, 1.711 era adultos o subadultos con una distribución de sexos bastante equilibrada: un 1,04% más machos que hembras.