Gabriel Rufián y Mónica Oltra reflexionarán en un acto en Valencia sobre el futuro de la izquierda
- El diputado de ERC continúa con su gira para conformar un nuevo espacio de izquierda
- La cita será el próximo 19 de junio en el Parque de la Cabecera de Valencia
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, continuará con su gira de actos para hablar sobre la situación de la izquierda y del nuevo espacio a la izquierda del PSOE que considera que se debe crear, charlando en Valencia junto a la exvicepresidenta y futura aspirante a liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Mónica Oltra
Rufián ha dado a conocer esta nueva cita, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, a través de la red social X, donde ha colgado un post anunciando el evento, que se celebrará en el Parque de Cabecera.
“València— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 5, 2026
19/06
19h pic.twitter.com/psA9l1v9tY“
Mónica Oltra está a la espera de que Compromís formalice que será la cabeza de lista de la coalición valencianista a la próximas elecciones municipales en València, donde aspira también a aglutinar una lista de unidad.
Compromís per València celebrará próximamente una asamblea extraordinaria, en una fecha que acordará con la propia Oltra, para ratificar su candidatura.
Fuentes del entorno de Oltra explican que este acto se puede enmarcar dentro del movimiento de impulsar "una candidatura de desborde" y de aglutinar a la izquierda.
Rufián ya se reunió con Más Madrid y Podemos
Hasta la fecha, Rufián ha mantenido otros dos encuentros públicos con dirigentes de izquierda para reflexionar sobre el futuro del espacio. Primero coprotagonizó en febrero un diálogo con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y en abril fue el turno de compartir escenario con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero.
En el caso de los 'morados', han postulado la posibilidad de un tándem electoral entre la exministra de Igualdad y Rufián. También Oltra compartió acto en abril con Irene Montero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Rosangela Silva, la esposa del presidente de Brasil, Lula da Silva, para dialogar sobre políticas feministas y lawfare.
Este será el primer acto del diputado de ERC tras abrirse hace unos días a la posibilidad de encabezar una candidatura de la izquierda si eso contribuía a la unidad de este espacio político a la izquierda del PSOE. Los republicanos sin embargo descartaron apoyar que su portavoz abandone el partido y también una posible alianza con los Comunes en Cataluña.
El anuncio llega, además, dos días después de que la Ejecutiva de Compromís por Valencia aprobase iniciar el procedimiento para convocar una asamblea de manera extraordinaria en la que ratificar a Oltra como candidata a la Alcaldía de Valencia en las elecciones municipales del 2027.