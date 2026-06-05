Gabriel Rufián y Mónica Oltra reflexionarán en un acto en Valencia sobre el futuro de la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, continuará con su gira de actos para hablar sobre la situación de la izquierda y del nuevo espacio a la izquierda del PSOE que considera que se debe crear, charlando en Valencia junto a la exvicepresidenta y futura aspirante a liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Mónica Oltra

Rufián ha dado a conocer esta nueva cita, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, a través de la red social X, donde ha colgado un post anunciando el evento, que se celebrará en el Parque de Cabecera.

Mónica Oltra está a la espera de que Compromís formalice que será la cabeza de lista de la coalición valencianista a la próximas elecciones municipales en València, donde aspira también a aglutinar una lista de unidad.

Compromís per València celebrará próximamente una asamblea extraordinaria, en una fecha que acordará con la propia Oltra, para ratificar su candidatura.

Fuentes del entorno de Oltra explican que este acto se puede enmarcar dentro del movimiento de impulsar "una candidatura de desborde" y de aglutinar a la izquierda.