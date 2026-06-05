La falta de recursos amplifica la soledad: casi la mitad de las personas que no llegan a final de mes la sienten

La soledad se manifiesta a lo largo de la vida, a todas las edades y por diferentes motivos, pero hay factores determinantes que la agudizan, como la falta de recursos, de tal manera que casi la mitad de las personas que no llegan a final de mes o que lo hacen con dificultades la sienten, frente al 10% de los que no tienen problemas económicos.

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en la presentación de la campaña 'Volver a formar parte, volver a vivir' que aborda los diferentes tipos de soledad en todas las etapas de la vida.

En España, una de cada cinco personas se siente sola (el 20%), una soledad no deseada que se prolonga durante dos o más años en seis millones y medio de personas, son el 13,5 % de la población que sufre soledad crónica.

La soledad afecta más a las mujeres, a los jóvenes, a los que tienen peor salud y a las personas con discapacidad, según recoge el 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024'.

Soledad trasversal a todas las edades y situaciones Según Martínez, es necesario alejarse de la idea de que la soledad es algo negativo porque a veces es algo elegido y también del tópico de que afecta fundamentalmente a las personas mayores. "La soledad se agudiza sobre todo en momentos vitales, adolescencia, juventud, maternidad reciente, migraciones.. y se ve amplificada por la precariedad económica o la discapacidad. Es por tanto un fenómeno transversal que puede aparecer en cualquier momento de la vida y que exige políticas integrales y no segmentadas por colectivos", ha señalado durante la jornada celebrada en el ministerio para presentar la iniciativa. Para la responsable de Derechos Sociales, la campaña nace con la convicción de que para transformar las políticas debemos transformar la mirada social y el relato en torno a la a la soledad. "Queremos que la ciudadanía entienda o que empiece a percibir que cuando la soledad no es buscada ni deseada, no es un fallo personal. Es un fenómeno social que requiere respuestas colectivas". El Gobierno aprueba la primera estrategia para detectar y combatir la soledad no deseada María Menéndez