La Diputación de Álava prohíbe la celebración de los campamentos de verano en Bernedo y sanciona a la organización

El expediente administrativo abierto por la Diputación Foral de Álava contra Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, la entidad que organizaba los campamentos de verano en Bernedo, ha concluído con la prohibición de que se lleven a cabo este próximo verano. También se ha sancionado a la asociación con una multa de 9.000 euros. Y se le prohíbe acceder a ayudas públicas durante tres años, así como a organizar y realizar actividades de tiempo libre con menores durante ese periodo.

Lo ha explicado la diputada foral de Cultura y Deportes, Ana del Val, en la comparecencia que ha realizado este viernes ante las Juntas Generales de Álava. La Diputación ha rechazado las alegaciones presentadas por la entidad organizadora, por considerar que los hechos ocurridos en las colonias veraniegas de Bernedo son constitutivos de dos faltas administrativas graves por infracciones tipificadas también como graves por la Ley Vasca de Juventud. 21 familias denunciaron actos contra la libertad sexual de los menores.

Provocación sexual La actuación de la Diputación comenzó a raíz de conocerse esas denuncias. Según las familias, los menores que habían participado en las colonias relataron conductas de exhibicionismo, provocación sexual, vejaciones, coacciones, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual. Algunos de ellos contaron, por ejemplo, que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas. También con los monitores, alguno de los cuales, aseguraban los menores, se paseaba desnudo por las instalaciones. Desde la organización argumentaron que nunca coaccionaron a los chicos y chicas a desnudarse. Y que las duchas mixtas eran una oportunidad para normalizar todos los cuerpos. Las denuncias presentadas por las familias siguen su curso en los tribunales. Además, la Diputación abrió el expediente porque Sarrea Euskal Udaleku Elkartea no comunicó la organización de estos campamentos y no facilitó información tras las denuncias de las familias.