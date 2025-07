El ejército de jóvenes monitores de campamentos que aleja a los menores de las pantallas

Cuando era niña, no había día en que los monitores no levantaran a Elena París y a los demás acampados bajo el ritmo de Va a salir el sol, del grupo Diván du Don. Esta canción marcaba el inicio de la etapa que cada día afrontaban hasta llegar a Santiago de Compostela. Su experiencia llevó a esta joven zaragozana a convertirse en monitora de tiempo libre y ser, junto a cientos de jóvenes en nuestro país, la barrera que aleja a niños y adolescentes de la vorágine de pantallas y hastío durante el verano.

Sacarse la titulación de monitor de tiempo libre en 2025 es muy accesible; distintas empresas ofrecen cursos durante todo el año. Como resultado, tanto personas adultas como jóvenes que acaban de acceder al mundo laboral se hacen cargo de miles de niños en escuelas o campamentos de verano una vez que acaba el curso. Y los educan durante el periodo vacacional.

Para Elena, la de monitor es una profesión "vocacional" en la que hay que ser hábiles para tratar a los niños y adolescentes, y es la experiencia la que hace más sencillo conectar con los menores. En el campamento ella reconecta con su niña interior: "Lo más bonito es el vínculo que se crea en tan poco tiempo y la confianza que depositan en ti los acampados".

Por muy amigos que puedan parecer, en realidad son figuras de autoridad frente a los chavales que han de obedecer las normas impuestas. A veces se las saltan, pero no hay que subestimarlos: "Son inteligentes. Saben reflexionar, tener empatía y rectificar si es necesario". Lo afirma Daniel García, otro monitor de campamento con varios años de experiencia cuya pasión por este mundo despertó de forma tardía. A él no le gusta castigar. "Nos gusta divertirnos y pasar un tiempo bueno con el campamento", reconoce. Son figuras que, en definitiva, abogan por la comunicación, la tolerancia, la diversidad y el diálogo.

Dentro de unos lógicos límites, también es un trabajo libre y creativo. "Cada uno tiene su forma de trabajar y de relacionarse con los menores; cada uno tiene sus gustos o plantea diferentes actividades", asegura Daniel. Esto lleva a que el equipo sea multidisciplinar y diverso, lo que puede traducirse a veces en problemáticas, pero siempre se piensa en el bienestar del grupo.

¿Es lo mismo un monitor de campamentos que un profesor? Esta pregunta podría estar formulándosela mucha gente que, de un modo u otro, llama a los primeros de manera errónea, dirigiéndose a ellos como profesores, o bien padres primerizos que optan por llevar a su hijo a un campamento. Pero nada más lejos de la realidad: no tienen nada que ver. Al menos, así lo explica Daniel: "La relación entre profesor y alumno suele ser un poco más distante y profesional. Al final es una figura de autoridad a la que tienes que ver en el colegio en el que pasas muchísimas horas. Con el monitor, al que ves solo durante 15 días, es intensa y divertida".

Actividades a tutiplén, pero con límites

Hay quien con esta experiencia se forma como persona. Es el caso de Adrián Giner, director de un campamento en Orea, Guadalajara, situado en un parque natural del Alto Tajo. En este entorno rodeado de montañas y naturaleza, no faltan las marchas por el monte, las veladas de danza, las actividades de juegos de mesa, las de agua o bien "el día guarro". Aun así, no cabe duda de que los tiempos han cambiado y algunas dinámicas han desaparecido. Por ejemplo, antes era común hacer una noche de terror, pero ahora, como indica Adrián, hay que ser cautos: "Nuestro objetivo como grupo es que los niños disfruten, pero en algunas actividades como estas los más pequeños no lo hacen".

Adrián Giner, haciendo rapel durante el campamento. ADRIÁN GINER

Adrián comenzó a ir de campamentos y esto le llevó a sentirse atraído por la naturaleza y a mejorar su relación con los demás. Cada vez que terminaba la experiencia, se preguntaba si podría ir al año siguiente. A pesar de que trabaja como profesor en un instituto de Valencia, en verano sustituye el aula por el campo, "un ambiente no formal" en el que sigue educando a niños junto al equipo de monitores, quienes durante el año preparan cada una de las jornadas de la colonia.

En su equipo está María Jorro, valenciana de 20 años, quien se embarcó en el proyecto porque tenía buena mano con los niños, especialmente con sus primos pequeños. Como tantos otros jóvenes monitores es voluntaria porque cree que hace un servicio a los demás.

Entre otras cosas, ayudan a los más pequeños a ampliar sus círculos, a integrarse en nuevos grupos: "Da igual si vas acompañado o no porque es un lugar donde socializas y haces nuevos amigos". Vivir en plena naturaleza con la rutina de la colonia es como un microclima. "Estás como en otra realidad paralela. La cobertura [de móvil] es mínima, lo que te lleva a socializar. Y no hay nada de estereotipos: no nos arreglamos y da igual si tienes un grano en la cara".

Pero hay algo que fuera del campamento ha cambiado y eso es la atención familiar. Los padres de María la dejaban con total seguridad bajo la responsabilidad del grupo, en un lugar a cientos de kilómetros de su hogar y no sabían nada de ella hasta que vencían los nueve días del campamento. Pero ahora las redes sociales se encuentran inundadas de publicaciones donde se muestran vídeos o fotos de los hijos en plena yincana o haciendo una pulsera de colorines. De hecho, en el grupo de Adrián y María hay una nueva figura dedicada a crear contenido para redes sociales y las familias se interesan a través de mensajes por cómo viven la experiencia sus hijos.

María recuerda que una vez se acercaron hasta Orea los amigos de una familia de una de las acampadas, alertados porque la niña no se lo estaba pasando bien. En una foto, realizaba un gesto que había establecido con anterioridad con sus padres como alerta de que no llegaba a estar del todo cómoda. El equipo de monitores se quedó atónito porque desconocían la sensación de inseguridad. Esta "vigilancia" contemporánea permite que los padres sepan si su hijo está o no a gusto en el campamento.