Un juzgado cita a declarar a tres menores del campamento de Bernedo, Álava

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha citado a declarar a tres menores que acudieron al campamento de Bernedo (Álava) organizado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. La citación se produce después de que algunas familias denunciaran que los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir duchas mixtas, sin tener en cuenta el sexo. El juzgado investiga estos hechos como un posible delito contra la libertad sexual.

Este juzgado de Vitoria dio inicio el lunes a las diligencias previas por este caso y acordó citar a tres menores que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar "como testigos-víctimas" y oficiar a la Ertzaintza como instructora del atestado para que identifique a más menores afectados, han informado fuentes judiciales.

“⚖️ La investigación judicial sobre el campamento de Bernedo comienza a activarse.



El juzgado de Vitoria ha citado ya a declarar a las primeras víctimas como testigos. @Gob_eus @txesalaespada @JustiziayDDHH @Bizkaia @Araba @Gipuzkoa pic.twitter.com/wzxKjGlU9u“ — RTVEPaisVasco (@RTVEPaisVasco) September 30, 2025

Asimismo, el tribunal acordó informar a la Diputación de Guipúzcoa de sus derechos como persona perjudicada u ofendida y dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes.

La investigación se inició a principios de este año Si bien el juzgado arrancó este lunes las diligencias previas, la investigación de la Ertzaintza sobre lo ocurrido en este campamento se inició a principios de este año después de que se tuviera conocimiento, a finales de 2024, de que podía haber ocurrido algo irregular "tras una conversación con las personas implicadas". El 30 de abril la Ertzaintza remitió al juzgado toda la información recabada y el martes 23 de septiembre, volvió a enviar el atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas. También la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, criticó que el atestado policial se hubiera "quedado en un limbo" y no hubiera llegado a la Fiscalía. De momento se han presentado cuatro denuncias ante la Ertzaintza. La primera se interpuso en agosto por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los campamentos de Aibagar (Navarra) y en 2023 y 2024 en Bernedo. Las otras tres denuncias se interpusieron el pasado viernes en las comisarías de Llodio, Vitoria y Deba-Urola. Todas ellas por "hechos" contra la libertad sexual cometidos supuestamente en el campamento de Bernedo. “🔴 La Fiscalía ha segurado que no tenía constancia de lo que ocurría en el campamento de Bernedo y que se ha enterado por la prensa



🗣️"Como ha pasado en otras ocasiones, el atestado se quedó en un limbo", ha apuntado la fiscal, Carmen Adán



🎙️ @FranEspin1, @RTVEPaisVasco pic.twitter.com/IGpOZiP6c1“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 29, 2025 Por su parte, los monitores de este campamento también han ofrecido sus explicaciones. Aseguran que su proyecto se basa en "valores transfeministas" y busca "crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos" lo que pasa por "romper estereotipos de género". Además, esgrimen que las duchas mixtas son "también una oportunidad para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberarse de la vergüenza y la sexualización" en una sociedad en la que "desnudez se asocia a sexualidad".