Los cines Renoir cumplen 40 años: "Un cine para ver buenas películas al margen del origen, contenido y de quien las haga"

"Un cine, para ver buenas películas, al margen del origen, al margen del contenido y al margen de quien las haga". Así define los Cines Renoir en declaraciones a RTVE noticias su creador, Enrique González Macho (Santander, 1947), productor, exhibidor y distribuidor de cine. Este viernes, los Renoir cumplen exactamente 40 años en los que proyectar cine en versión original subtitulada ha sido su seña de identidad.

González Macho relata que el germen de la idea fue que se aficionó al cine en versión original en la Embajada de Francia y en el Colegio Mayor Casa de Brasil, en Moncloa. "A España no llegaba realmente, o llegaba de una forma extrañísima, pequeña y escondida", y añade que muchos cinéfilos españoles de la época tenían que cruzar la frontera con Francia para ver cine.

Aunque inicialmente quiso llamarlos Cines Buñuel, en honor al mítico cineasta turolense, González Macho no pudo contactar con la familia, pero poco después desde la Embajada de Francia le propusieron poner el nombre de Renoir y en tan sólo cuatro días obtuvo la autorización. "Yo lo puse encantado porque me parece un honor tener ese nombre", reconoce.

Los Cines Renoir Plaza España, en Martín de los Heros Cines Renoir

Los primeros cines Renoir se abrieron en Plaza España, en la calle Martín de los Heros, un 5 de junio de 1986. "Me costó mucho conseguir un poco de dinero para empezar", cuenta. Sobre la zona, asegura que "era muy conflictiva por la noche" y que la apertura del cine se acogió como una buena idea entre los residentes para revitalizar la zona.

Ese 5 de junio se proyectó el filme Yesterday, del cineasta polaco Radoslaw Piwowarski. No sólo fue la primera película que proyectaron, sino que se estrenó sólo en España, ya que la cinta tenía música de la banda británica Los Beatles, pero no tenían los derechos de autor para utilizarla. Para González Macho, el de Plaza España es "el ejemplo más claro de versión original y de cine de calidad".

La apertura de más cines... y la desaparición de algunos de ellos Más tarde fue el turno del Renoir Cuatro Caminos que, en palabras del exhibidor, "funcionó de maravilla". Sin embargo, tras "una pendiente de caída que no era posible de superar", decidió cerrarlo el 30 de septiembre de 2013. En ese mismo año había anunciado la desaparición de su distribuidora de cine independiente, Alta Films. También cerraron los Renoir Majadahonda, actualmente reconvertidos en Cines Zoco por el esfuerzo comunitario. La crisis financiera de 2008 —y las cuestionables decisiones políticas que se tomaron para enfrentarla— afectó duramente a muchos sectores y el cine no pudo escapar a la quema, con numerosas salas que tuvieron que cerrar en 2008, 2009 y buena parte de la década de 2010. En el caso de los Renoir, además de los citados, tuvieron que echar el cierre los de Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca, Tenerife y Guadalajara, además de uno en Barcelona (Les Corts), si bien en esta ciudad todavía opera el Renoir Floridablanca. Sobre este último asegura que tomó el relevo de los Cinesa que había ahí y que "van muy bien". Mismo destino, pero a la inversa, tuvieron los Renoir de Guadalajara, Palma y Tenerife, posteriormente adquiridos por otras empresas, si bien el de Tenerife cerró definitivamente en febrero de 2025. Los Cines Renoir Princesa por dentro Cines Renoir En Madrid, tras la apertura del cine de Cuatro Caminos, llegó el Renoir Princesa en la Plaza de los Cubos. Estos cines tienen, en palabras del también expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, "todos los principios que he marcado antes -cine en versión original y de calidad-, pero con una ligera mayor apertura de espíritu". Sobre dicho cine, González Macho relata que inicialmente era de seis salas y después pudo ampliarlo dos veces más hasta las 11 salas actuales. De las últimas, la 10 y la 11, cuenta que "en su origen fueron cines porno" con sus propias taquillas.

El 'Cine' con C mayúscula Más de 50 años dedicados al séptimo arte dan para mucho. Pero si algo tiene claro González Macho sobre el cine, más que nada es la importancia de defenderlo "con C mayúscula" y que este "sea bueno en sus diferentes manifestaciones". ¿Y porqué cine en versión original? "Porque es lo que me gustaba". Esa ha sido siempre una de las normas que ha querido respetar para dedicarse al cine. "Versión original tiene algo muy amplio en su concepto: tipo de cine, quién lo ha hecho, por qué, etc.", explica, aunque también matiza que no dice "que sea el mejor, ni mucho menos, pero es un tipo de cine". Y aquí hace una distinción con lo que, bajo su visión, ocurre en el cine y no en otras artes: las comparaciones y las etiquetas a la hora de hablar sobre géneros y tipos de cine. Precisamente el respeto y la amplitud de miras ante distintos tipos de cine es otro de los aspectos que defiende como clave, ya que en el centro de todo están los espectadores. Y aquí entra en juego también el precio de entrada: "Prefiero tener muchos espectadores más baratos que pocos espectadores más caros, porque yo estoy intentando crear nuevos espectadores o verdaderos espectadores", detalla. Eso sí, aclara que el horario de las proyecciones se respeta y que la publicidad previa sea del propio cine que va a estrenarse próximamente, y que se proyecte antes de la hora a la que comienza oficialmente a verse la película. Normas que pueden chocar con las de los cines más grandes y convencionales. Y en todo esto tienen un papel fundamental, como no podía ser de otra manera, las personas que atienden día a día a los espectadores en el cine, que realizan un trabajo que "no es fácil". Del mismo modo que para los Renoir "cine eres tú" —en referencia al espectador—, cine también son ellos: los empleados y empleadas que lo hacen posible. Para González Macho está muy claro: "tienen que ser serviciales, pero nunca serviles". Porque por encima de todo hay vidas e historias humanas con nombres, apellidos, sentimientos, dificultades, problemas, anhelos, miedos y esperanzas. Precisamente de esto es de lo que trata todo, incluyendo el cine y, por extensión, la misma vida.