La asistencia al cine en España cayó un 8 % en 2025 pero el cine español se mantiene

La asistencia a salas de cine en 2025 retrocedió más de un 8 % en 2025, con 65 millones de espectadores y una recaudación de 453 millones de euros, pero el cine español logró mantener su cuota de mercado en un 19 %, según los datos provisionales facilitados este martes por la consultora Comscore.

El año pasado la taquilla alcanzó 489 millones de euros con 73 millones de espectadores. Con respecto a los resultados de 2019, previos a la crisis del covid, la caída acumulada es superior al 38 % pues entonces se alcanzó la cifra récord de 105,93 millones de espectadores.

El 2022 y 2023 fueron años de recuperación para la taquilla española pero el año pasado ya se produjo un retroceso del 6 % en espectadores y este año la caída es mayor, del 8 %.

La evolución, apunta Comscore, ha mostrado un comportamiento irregular a lo largo del año. El primer semestre cerró en positivo, con un incremento del 3% respecto a 2024, aunque esta mejora es relativa ya que el primer semestre del 24 fue el más afectado por la huelga de actores y guionistas en Hollywood que supuso posponer importantes estrenos.

El segundo semestre del 25 cerrará con un descenso provisional del 16%, lastrado principalmente por los resultados de octubre (-28 %) y noviembre (-31 %), cuyo resultado de este año ha quedado lejos de lo que suelen aportar al global de la taquilla.

El mejor estreno del año ha sido Avatar: Fuego y Ceniza estrenada el 19 de diciembre, con 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno. El fin de semana pasado, coincidiendo con la segunda semana en las salas de este filme, fue el mejor del año, con una recaudación total de 9,9 millones de euros.

Las diez provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (con una cuota del 21,5 %), Barcelona (13,7 %), Valencia (6,5 %), Alicante (4,1 %), Sevilla (3,7 %), Málaga (3,7 %), Murcia (3,5 %), Vizcaya (2,5 %), Islas Baleares (2,5 %) y Cádiz (2,3 %).

Walt Disney reina en la taquilla española La película que más recaudó en taquilla fue Lilo y Stitch (Walt Disney), con 24,7 millones de euros y 3,82 millones de espectadores, seguida por Jurassic World: El Renacer (Universal), 18,8 millones de euros y 2,6 millones de espectadores; y Avatar: Fuego y Ceniza (Walt Disney), 16,58 millones de euros y 1,94 millones de espectadores. En el cuarto puesto se sitúa Una película de Minecraft (Warner Bros), con 16,03 millones de euros y 2,23 millones de espectadores y en el quinto Zootrópolis 2 (Walt Disney), con 13,75 millones de euros y 1,89 millones de espectadores. El top 10 se completa con Cómo entrenar a tu dragón (Universal), 14,76 millones de euros y 2,1 millones de espectadores; Expediente Warren: El Último Rito (Warner Bros), 13,63 millones de euros y 1,82 millones de espectadores; Padre no hay mas que uno 5 (Sony), 13,4 millones de euros y 2,04 millones de espectadores; Mufasa: El rey león (Walt Disney), 11,33 millones de euros y 1,5 millones de espectadores y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, (Walt Disney), con 9,48 millones de euros y 1,31 millones de espectadores. 08.14 min Días De Cine: Jurassic World: El renacer