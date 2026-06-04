En España hay cerca de 260.000 ricos: las fortunas de más de un millón de dólares crecen un 5% en el último año

Corren buenos tiempos para los ricos. La bolsa, la inversión inmobiliaria y las nuevas herramientas de gestión del patrimonio vinculadas a la Inteligencia Artificial están haciendo que los millonarios acumulen cada vez más riqueza.

En España, el número de personas con patrimonio superior al millón de dólares ha crecido un 5% en el último año. En cifras, las personas millonarias en nuestro país ascienden a cerca de 260.000 con un incremento interanual de 13.000.

Son datos del último informe sobre la Riqueza Mundial 2026 elaborado por Capgemini. Cuando nos referimos a estas grandes fortunas, el informe contabiliza a todas las personas con activos invertibles de, al menos, un millón de dólares, sin tener en cuenta su residencia habitual, objetos de colección y bienes de consumo.

Las causas detrás de ese crecimiento en el número de ricos: el buen comportamiento de las bolsas, también del sector bancario y del sector inmobiliario en un contexto de inflación sostenida. Según el informe, España sube un puesto en el ranking mundial de riqueza y se coloca en el número 14.

Estados Unidos lidera el ranking de los ricos en el mundo A nivel global, la riqueza creció en 2025 cerca de un 9% y alcanzó un récord de patrimonio por encima de los 98 billones de dólares. El número de millonarios en todo mundo sube hasta los 25 millones, con casi dos millones de ricos más en el último año. Las grandes fortunas se concentran, sobre todo, en dos regiones del mundo: Norteamérica y Asia-Pacífico. Estados Unidos lidera el ranking. Su población rica ha crecido en el último año un 9%, suma 736.000 nuevos millonarios y se acerca a los 9 millones, le sigue Japón, que suma 436.000 millonarios y alcanza los 4 millones y China que elevan en 154.000 el número de grandes patrimonios hasta sumar 1,6 millones de ricos. En Europa, la población millonaria ha crecido más de un 6% en el último año. La riqueza se concentra, sobre todo en Luxemburgo, con un crecimiento del 13,5% y en Alemania, donde el aumento de los ricos es superior al 11%. A pesar del crecimiento, el 60% de los millonarios globales expresa preocupación por la incertidumbre geopolítica. Precisamente la región donde más inestabilidad hay es la única en la que se ha producido una caída en el número de millonarios. Hablamos de Oriente Próximo. Allí en el último año, los ricos han disminuido un 1,4% por las tensiones diplomáticas y las caídas en el precio de las materias primas.

Los ultrarricos crecen un 9% en todo el mundo El escalón más alto de la de la pirámide de riqueza mundial también crece. El número de ultrarricos, con patrimonios superiores a los 30 millones de dólares, se ha elevado el último año más del 9%. Ahora, los más millonarios del mundo son unos 250.000. Han crecido en unos 21.500 y se convierten en el segmento de millonarios que más crecen en todo el mundo gracias, sobre todo, al excelente rendimiento en 2025 del mercado bursátil vinculado al sector tecnológico y a la Inteligencia Artificial.