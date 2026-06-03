Segunda jornada del juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña

Un testigo de la muerte de Yoel Quispe ha dicho que escuchó decir: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso", a un integrante del segundo grupo agresor.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este martes la segunda sesión del proceso contra tres hombres, identificados con las iniciales J.L.F.G., Y.G.J. y A.L.F., por la muerte del joven Yoel Quispe, de 22 años, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña.

Los primeros testigos han sido los jóvenes presentes en el lugar de los hechos, que han relatado dos peleas consecutivas.

Coinciden con la tesis de la Fiscalía, de que la agresión mortal llegó por parte de uno de los miembros del segundo grupo, que llegaron para intentar frenar al primero.

Primero fue Quispe, según uno de los testigos, quien dio un puñetazo por detrás a uno de sus amigos, ante lo que empezó una pelea entre ambos.

Otro de los presentes ha dicho que los acusados llegaron para socorrer a Yoel Quispe de esta primera refriega, ante lo que expresaron: "Venga, chicos, parad, parad, dejadlo estar".

Y luego, al voltearse Quispe contra ellos, le reprocharon su actitud: "Aun por encima de que te vinimos a ayudar", escuchó uno de ellos antes de la segunda disputa.

Todos han coincidido en que no vieron la agresión, pero sí después a la víctima desplomada en el suelo, ensangrentada, y uno de ellos intentó ayudar.

"Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso", fue la frase que oyó uno de los presentes aquella noche, aunque no ha precisado quién la dijo.

“Ahora sí que la cagaste, te vas a enterar. Pásame la navaja“

Uno de sus amigos ha mantenido que lo que se dijo fue: "Ahora sí que la cagaste, te vas a enterar. Pásame la navaja".

Oyeron que uno de los integrantes del segundo grupo, que está hoy acusado, dijo "que lo habían apuñalado".