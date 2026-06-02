Más de 400 alumnos melillenses se presentan a Selectividad
- Los exámenes se desarrollarán durante tres días en el Leopoldo Queipo y en el campus de la UGR
- No ha sido necesario tomar medidas extraordinarias anticopia como ha ocurrido en otras comunidades
Este lunes ha arrancado en Melilla -y en la gran mayoría de autonomías- la PAU 2026, las pruebas de acceso a la universidad, lo que antes se conocía como 'Selectividad'. Se trata de una de las citas académicas más importantes para el alumnado que finaliza Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior.
En esta convocatoria ordinaria más de 430 alumnos tratarán de pasar las pruebas en las dos sedes habilitadas para tal fin: el campus de la Universidad de Granada y el Instituto Leopoldo Queipo.
Lugares en los que, según ha explicado la Directora Provincial de Educación, no ha sido necesario reforzar las medidas de seguridad. "Estamos pendientes, sobre todo, de vigilar que dejen los dispositivos móviles, que estén apagados y en un lado del aula. Sabemos que algunas comunidades han contratado inhibidores de frecuencia, pero creemos que con el número de alumnado que no es necesario", ha dicho Elena Fernández Treviño.
Tres días de exámenes
Este martes los estudiantes se enfrentan desde 8:30h y hasta las 15h de las asignaturas comunes (Lengua, Filosofía/Historia e Inglés). El miércoles y jueves será el turno de las asignaturas optativas.
La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos.
Por otro lado, en esta PAU se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.