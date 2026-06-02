Más de 400 alumnos melillenses se presentan a Selectividad

Este lunes ha arrancado en Melilla -y en la gran mayoría de autonomías- la PAU 2026, las pruebas de acceso a la universidad, lo que antes se conocía como 'Selectividad'. Se trata de una de las citas académicas más importantes para el alumnado que finaliza Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior.

En esta convocatoria ordinaria más de 430 alumnos tratarán de pasar las pruebas en las dos sedes habilitadas para tal fin: el campus de la Universidad de Granada y el Instituto Leopoldo Queipo.

Lugares en los que, según ha explicado la Directora Provincial de Educación, no ha sido necesario reforzar las medidas de seguridad. "Estamos pendientes, sobre todo, de vigilar que dejen los dispositivos móviles, que estén apagados y en un lado del aula. Sabemos que algunas comunidades han contratado inhibidores de frecuencia, pero creemos que con el número de alumnado que no es necesario", ha dicho Elena Fernández Treviño.