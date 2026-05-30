Lenguaje directo y mensaje de superación personal: las iglesias evangélicas ganan terreno en Latinoamérica

Las iglesias evangélicas ganan terreno en Latinoamérica, una región históricamente dominada por el catolicismo. En los últimos 30 años, los católicos han pasado de representar el 80% de los creyentes a poco más de la mitad. El panorama religioso se transforma.

"Estamos empezando a entrar en España, pero estamos en EEUU, México, Argentina, Chile, Brasil", explica al Telediario de TVE Ricardo Rodríguez, uno de los pastores evangélicos más conocidos en Colombia. Su ceremonia recuerda más a un concierto en un auditorio con miles de personas que asisten al sermón. Hay grandes pantallas y música en directo en una experiencia inmersiva con catarsis emocional y euforia.

Cientos de miles de fieles les siguen por Internet y por su canal de YouTube. El pastor cree que parte de su éxito se debe a la cercanía, al lenguaje directo y al mensaje de superación personal: "La gente sale feliz y lista para enfrentar la semana".

Muchos de los fieles eran antes católicos. "Ahora me siento mejor, aquí hay otro ambiente", explica una de las seguidoras. Otros afirman que en esta iglesia han encontrado paz y tranquilidad. "Siento que realmente dios está en este lugar", afirma otra creyente. Hay voces críticas que acusan a esta iglesia evangélica de manipular emocionalmente a sus fieles y de hacer negocio con la fe.