Fuensanta cumple 180 años apostando por la diversificación y la expansión territorial

La empresa celebra 180 años de historia convertida en la compañía con actividad ininterrumpida más antigua de Asturias. Lleva casi dos siglos ligada al manantial de Nava, un lugar reconocido por las propiedades minero-medicinales de sus aguas. Allí se ubicó un pequeño balneario, que desde el siglo XIX, se transformó en un centro de reunión de la época, donde personalidades de la alta sociedad y políticos buscaban remedio para sus males. El balneario fue durante la Guerra Civil un hospital de campaña para ambos bandos y la producción de la empresa nunca paró.

En su historia reciente ha tenido vaivenes empresariales. En 2013 entró en concurso de acreedores siendo adquirida por Global SMM 2009 S.L. que ha conseguido que la empresa pase a estar en una situación positiva gracias a un plan estratégico que se basa en la inversión tecnológica, la diversificación del catálogo del producto y la expansión internacional.

Desde el cambio de propiedad Fuensanta ha logrado triplicar su facturación. En 2025 las ventas ascendieron a 7,3 millones de euros, casi un 9% más que en 2024. Durante los primeros cuatro meses de 2026 las ventas han aumentado un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Durante más de una década la compañía ha destinado cerca de 20 millones a la modernización de la planta de Nava incorporando maquinaria de última generación y adaptando sus procesos productivos a los estándares de la última tecnología.

Nuevos productos y expansión internacional En este nuevo período la compañía ha decidido diversificar sus productos. Tienen agua mineral con y sin gas, gaseosa elaborada con agua mineral, refrescos de limón y naranja con gas, la línea Multifrutas, el agua de manzana y la cerveza ‘Santa’. Esta última es su apuesta más reciente. La elaboración se realiza íntegramente en Nava y la compañía produce las variedades rubia, tostada y sin alcohol trabajando tanto en botella como en barril. El objetivo de la compañía es consolidar la cerveza en el mercado asturiano y avanzar gradualmente hacia otros territorios como Castilla y León o Madrid. En el contexto internacional la compañía exporta sus productos a cuatro continentes consolidándose en mercados como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Emiratos Árabes o República Dominicana.