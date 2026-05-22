La Benéfica de Piloña cumple 100 años entre cabaret, romería y talleres sonoros

La Benéfica de L`Infiestu cumple 100 años. Nacida en 1926 como sociedad de socorro y convertida con el tiempo en teatro, cine y punto de encuentro vecinal, La Benéfica vive hoy una nueva etapa como espacio cultural abierto al medio rural y a la creación contemporánea.

El compromiso de Rodrigo Cuevas, Nacho Somovilla y Sergí Martí, junto al trabajo voluntario de los miembros de la asociación, se tradujo en la rehabilitación integral del antiguo teatro que hoy, tres años después, celebra en su interior una de las primeras actividades incluidas en la programación del centenario: el cabaret.

Aniversario de La Benéfica 2025 / Naysemeya NaySemeya NaySemeya

Tras el éxito de la primera edición, celebrada el año pasado, vuelve el cabaret más famoso de Piloña. Las entradas llevan agotadas casi un mes y desde la organización animan a los asistentes a disfrutar previamente de los planes del Chigre La Maléfica, un espacio impulsado por la propia organización y pensado para cantar, bailar y compartir buenos momentos.

“Habrá varios espectáculos de variedades. También tendremos a Clovers, una banda local que se encargará de tocar versiones de ayer y de hoy muy guapas. No podemos contar mucho más del resto de actuaciones porque ye máximo secreto pa sorprender, así, a los asistentes”, detalla Antía Seijas, miembro de La Benéfica.