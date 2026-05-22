La Benéfica de Piloña cumple 100 años entre cabaret, romería y talleres sonoros
- Para el cabaret de este sábado las entradas ya están agotadas
- El próximo 6 de junio L`Infiestu acogerá una romería con karaoke y concurso gastronómico incluido
La Benéfica de L`Infiestu cumple 100 años. Nacida en 1926 como sociedad de socorro y convertida con el tiempo en teatro, cine y punto de encuentro vecinal, La Benéfica vive hoy una nueva etapa como espacio cultural abierto al medio rural y a la creación contemporánea.
El compromiso de Rodrigo Cuevas, Nacho Somovilla y Sergí Martí, junto al trabajo voluntario de los miembros de la asociación, se tradujo en la rehabilitación integral del antiguo teatro que hoy, tres años después, celebra en su interior una de las primeras actividades incluidas en la programación del centenario: el cabaret.
Tras el éxito de la primera edición, celebrada el año pasado, vuelve el cabaret más famoso de Piloña. Las entradas llevan agotadas casi un mes y desde la organización animan a los asistentes a disfrutar previamente de los planes del Chigre La Maléfica, un espacio impulsado por la propia organización y pensado para cantar, bailar y compartir buenos momentos.
“Habrá varios espectáculos de variedades. También tendremos a Clovers, una banda local que se encargará de tocar versiones de ayer y de hoy muy guapas. No podemos contar mucho más del resto de actuaciones porque ye máximo secreto pa sorprender, así, a los asistentes”, detalla Antía Seijas, miembro de La Benéfica.
Romería y talleres de creación sonora durante el mes de junio
Para quienes no consiguieron entradas para el cabaret de este sábado 23 de mayo, el próximo 6 de junio se celebrará una romería frente al teatro. Habrá karaoke, creación musical e incluso un concurso gastronómico de platos de ayer y de hoy.
“Lo que nos imaginamos era que, por ejemplo, para el plato del pasado se haga un plato característico de una zona concreta de Asturias o que hiciese tu tatarabuela, algo que claramente recuerde a otra época…”, reflexiona Antía Seijas, que añade que las mejores creaciones tendrán premio.
Por último, el punto de creación colectiva del centenario lo pondrán los talleres “Oyíos sordos”: tres jornadas dedicadas a la creación de guion, la producción y la ficción sonora de la mano de creadores como Aitana Castaño, Sergio Dosal y Xaime Martínez.