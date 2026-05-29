Condenan a 15 años de prisión al acusado de planear un atentado contra un concierto de Taylor Swift en Viena

Un tribunal de Austria condenó este jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años que admitió haber planeado un atentado islamista frustrado contra un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024. El acusado, identificado como Beran A. en cumplimiento de las normas de privacidad austríacas, fue detenido el 7 de agosto de 2024, un día antes del primero de los tres conciertos que la artista estadounidense tenía previsto ofrecer en la capital. Los tres eventos fueron cancelados, para frustración de los fans y de la propia Swift, quien calificó la situación como “devastadora”.

El acusado pidió perdón, pero el jurado no se dejó influir Durante el juicio en Wiener Neustadt, al sur de Viena, Beran A. se declaró culpable de los cargos relacionados con el ataque, que podía acarrear hasta 20 años de prisión. Entró en la sala cubriéndose el rostro con una carpeta para evitar ser fotografiado. “Solo quiero decir que lo siento”, afirmó en su declaración final antes de que el jurado se retirara a deliberar. Finalmente, fue declarado culpable de casi todos los cargos. La investigación determinó que intentó sin éxito adquirir ilegalmente armas —incluyendo una ametralladora y una granada de mano— y que siguió instrucciones de un vídeo del grupo Estado Islámico para fabricar una pequeña cantidad de TATP, un explosivo casero altamente inestable.

Viajes fallidos y un ataque que nunca llegó a ejecutarse El joven también fue acusado de planear, junto a dos amigos de la escuela, ataques individuales en ciudades de Oriente Medio a principios de 2024. Tanto él como su coacusado Arda K. admitieron haber viajado a Dubái e Estambul, respectivamente, con intención de cometer atentados, aunque finalmente no lo hicieron. En la apertura del juicio, Beran A. relató que en marzo de 2024 deambuló por Dubái buscando víctimas para apuñalar, pero sufrió un ataque de pánico al intentar actuar. De regreso en Viena, decidió ir “más lejos” y eligió el concierto de Swift como objetivo. Ambos acusados negaron haber dado apoyo moral al tercer implicado, detenido en La Meca por presuntamente apuñalar a un agente de seguridad en la Gran Mezquita. Este último continúa bajo custodia en Arabia Saudí.