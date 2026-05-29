La AEMET activa en Toledo los primeros avisos amarillos de la temporada por calor extremo

El calor sigue sin dar tregua y ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar los primeros avisos de la temporada por altas temperaturas. En concreto, se trata de avisos amarillos que afectan a la provincia de Toledo.

La previsión apunta a valores muy elevados en varias zonas. En el Valle del Tajo se esperan hasta 38 grados, mientras que en la Sierra de San Vicente las temperaturas rondarán los 36 grados.

Las noches también serán cálidas. "Las noches también van a ser calurosas, las temperaturas mínimas van a estar rondando los 20 grados todos estos días", afirma Luis Bañón, delegado de AEMET en Castilla-La Mancha.

Según la AEMET, esta situación se mantendrá hasta el lunes incluido. A partir de ese día se espera un descenso progresivo de las temperaturas.

Recomendaciones frente al calor extremo Es recomendable extremar las precauciones ante este episodio de calor. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantenerse fresco e hidratarse con frecuencia, así como conservar la vivienda lo más fresca posible. También aconseja proteger especialmente a los bebés y a los niños. Del mismo modo, aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y permanecer en zonas de sombra siempre que sea posible. La actividad física intensa debe evitarse en las horas de mayor calor y reservarse para los momentos más frescos de la jornada. El verano no espera: calor extremo en pleno mayo Andrés Gómez No se deben dejar niños ni animales dentro de vehículos estacionados. En caso de no disponer de un espacio fresco en el hogar, sugiere pasar varias horas al día en lugares acondicionados, como edificios públicos con climatización. También se debe prestar atención a las personas vulnerables, especialmente mayores de 65 años y personas con enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, discapacidad o que viven solas. La franja más crítica se sitúa entre las dos y las cuatro de la tarde, cuando se registran las temperaturas más altas del día, según la AEMET.