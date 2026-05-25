Gijón registra niveles de partículas muy por encima de lo recomendado por la OMS
- El riesgo de las micropartículas PM10 radica en su capacidad para penetrar en los pulmones debido a su reducido diámetro
- Las estaciones de Lauredal y la Calzada se encuentran situadas respectivamente a dos y cinco kilómetros de la fábrica de Arcelor Mittal, al oeste de Gijón
La falta de lluvias está favoreciendo un aumento de la contaminación en Gijón. Estaciones de medición como Lauredal o La Calzada han registrado niveles de partículas PM10 y PM2.5 por encima de los valores recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cifras muy por encima de las recomendaciones
Según los últimos datos de la estación de Lauredal, facilitados por la Coordinadora Ecologista de Asturias, la media diaria de PM10 entre el 24 y el 25 de mayo se situó en 180 microgramos por metro cúbico, una cifra muy alejada de los 45 microgramos de media diaria recomendados por la OMS.
“Todos los contaminantes están disparados en esta zona. El problema es que las autoridades no están advirtiendo de esta situación a la población, algo que podría resultar perjudicial para las personas más sensibles o con patologías respiratorias”, explica Fructuoso Pontigo, portavoz de la coordinadora.
El principal riesgo de las micropartículas PM10 radica en su capacidad para penetrar en los pulmones debido a su reducido diámetro aerodinámico cuando se superan las concentraciones recomendadas en la atmósfera. Lo mismo ocurre con las partículas aún más pequeñas, como las PM2.5. Según la OMS, su tamaño (de 2,5 micras o menos) les permite atravesar la barrera alveolo-capilar e ingresar directamente en el torrente sanguíneo.
También aumentan los niveles de benceno
Desde la organización ecologista alertan además del incremento del benceno, un contaminante cancerígeno que en La Calzada alcanzó los 11,9 microgramos.
La Organización Mundial de la Salud advierte de que no existe un nivel seguro de exposición a esta sustancia. Al tratarse de un carcinógeno de clase 1 relacionado con la leucemia, cualquier exposición supone un riesgo, por lo que la recomendación pasa por reducir al máximo el contacto.
Las estaciones de Lauredal y la Calzada se encuentran situadas respectivamente a dos y cinco kilómetros de la fábrica de Arcelor Mittal de Veriña, al oeste de Gijón.