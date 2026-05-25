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Gijón registra niveles de partículas muy por encima de lo recomendado por la OMS

  • El riesgo de las micropartículas PM10 radica en su capacidad para penetrar en los pulmones debido a su reducido diámetro
  • Las estaciones de Lauredal y la Calzada se encuentran situadas respectivamente a dos y cinco kilómetros de la fábrica de Arcelor Mittal, al oeste de Gijón
Vista de Lauredal, Gijón, Asturias, con un penacho de humo y una boina de contaminación grisácea cubriendo el horizonte. Se observan edificios, vegetación y coches.
Boina de contaminación en las cercanías de la Estadión de medición del Lauredal (Gijón) Coordinadora Ecologista de Asturias
Irene Sierra
Irene Sierra

La falta de lluvias está favoreciendo un aumento de la contaminación en Gijón. Estaciones de medición como Lauredal o La Calzada han registrado niveles de partículas PM10 y PM2.5 por encima de los valores recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS endurece los límites sobre los niveles de contaminación del aire
La OMS endurece los límites sobre los niveles de contaminación del aire

Cifras muy por encima de las recomendaciones

Según los últimos datos de la estación de Lauredal, facilitados por la Coordinadora Ecologista de Asturias, la media diaria de PM10 entre el 24 y el 25 de mayo se situó en 180 microgramos por metro cúbico, una cifra muy alejada de los 45 microgramos de media diaria recomendados por la OMS.

“Todos los contaminantes están disparados en esta zona. El problema es que las autoridades no están advirtiendo de esta situación a la población, algo que podría resultar perjudicial para las personas más sensibles o con patologías respiratorias”, explica Fructuoso Pontigo, portavoz de la coordinadora.

Gráfico de evolución de PM10 en El Lauredal, Asturias, del 24 al 25 de mayo de 2026. Muestra concentraciones en µg/m³ con picos de hasta 180 µg/m³.

Evolución de las partículas PM10 en la estación de Lauredal, entre el 24 y el 25 de mayo de 2026 Coordinadora Ecologista de Asturias

El principal riesgo de las micropartículas PM10 radica en su capacidad para penetrar en los pulmones debido a su reducido diámetro aerodinámico cuando se superan las concentraciones recomendadas en la atmósfera. Lo mismo ocurre con las partículas aún más pequeñas, como las PM2.5. Según la OMS, su tamaño (de 2,5 micras o menos) les permite atravesar la barrera alveolo-capilar e ingresar directamente en el torrente sanguíneo.

También aumentan los niveles de benceno

Desde la organización ecologista alertan además del incremento del benceno, un contaminante cancerígeno que en La Calzada alcanzó los 11,9 microgramos.

La Organización Mundial de la Salud advierte de que no existe un nivel seguro de exposición a esta sustancia. Al tratarse de un carcinógeno de clase 1 relacionado con la leucemia, cualquier exposición supone un riesgo, por lo que la recomendación pasa por reducir al máximo el contacto.

Las estaciones de Lauredal y la Calzada se encuentran situadas respectivamente a dos y cinco kilómetros de la fábrica de Arcelor Mittal de Veriña, al oeste de Gijón.

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