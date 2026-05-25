Gijón registra niveles de partículas muy por encima de lo recomendado por la OMS

La falta de lluvias está favoreciendo un aumento de la contaminación en Gijón. Estaciones de medición como Lauredal o La Calzada han registrado niveles de partículas PM10 y PM2.5 por encima de los valores recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cifras muy por encima de las recomendaciones

Según los últimos datos de la estación de Lauredal, facilitados por la Coordinadora Ecologista de Asturias, la media diaria de PM10 entre el 24 y el 25 de mayo se situó en 180 microgramos por metro cúbico, una cifra muy alejada de los 45 microgramos de media diaria recomendados por la OMS.

“Todos los contaminantes están disparados en esta zona. El problema es que las autoridades no están advirtiendo de esta situación a la población, algo que podría resultar perjudicial para las personas más sensibles o con patologías respiratorias”, explica Fructuoso Pontigo, portavoz de la coordinadora.

Evolución de las partículas PM10 en la estación de Lauredal, entre el 24 y el 25 de mayo de 2026 Coordinadora Ecologista de Asturias

El principal riesgo de las micropartículas PM10 radica en su capacidad para penetrar en los pulmones debido a su reducido diámetro aerodinámico cuando se superan las concentraciones recomendadas en la atmósfera. Lo mismo ocurre con las partículas aún más pequeñas, como las PM2.5. Según la OMS, su tamaño (de 2,5 micras o menos) les permite atravesar la barrera alveolo-capilar e ingresar directamente en el torrente sanguíneo.