El 96% de los entornos escolares sufre altos niveles de contaminación por NO2, según Ecologistas en Acción

Al ir a la escuela en pueblos y ciudades de casi toda España, los niños sufren niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Según los últimos datos de Ecologistas en Acción, recogidos a partir de una campaña de ciencia ciudadana en 412 centros de 66 municipios, el 96% de los entornos escolares superan el límite de 10 µg/m³ de este compuesto que plantea la OMS. Solo 17 escuelas cumplen con la recomendación, según se puede consultar en su mapa interactivo.

Es el quinto año que Ecologistas organiza esta campaña de medición junto a familias y voluntarios, y en todo este tiempo "las mejoras han sido muy pocas a nivel global", según ha asegurado en rueda de prensa este miércoles Paco García, portavoz de la ONG. "Los datos demuestran lo que esperábamos: los sitios por donde pasan más coches son donde los niveles son más altos", ha señalado por su parte Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas.

“Los datos demuestran lo que esperábamos: los sitios por donde pasan más coches son donde los niveles son más altos“

En el caso de este contaminante concreto, a diferencia de otros donde tiene más peso la geografía y orografía, hay un culpable muy claro: el tráfico rodado. Entre el 70% y 80% de la contaminación por NO2 se atribuye al motor de combustión en el ámbito urbano. Y en los últimos años, a pesar de que han entrado en vigor zonas de bajas emisiones (ZBE) en muchos municipios de más de 50.000 habitantes, los cambios han sido mínimos. "Las medidas que se están poniendo en marcha llevan tantas exenciones, excepciones y se tardan tanto en aplicar que apenas se nota", explica Duce.

En general, cuando se crea una ZBE no se aplican multas durante el primer año o durante un periodo de tiempo mayor, lo que retrasa que se noten sus beneficios en las mediciones.

El NO2, un "irritante de los pulmones", especialmente en niños El dióxido de nitrógeno supone un "problema muy grave de salud pública". Se trata de un "irritante directo en los pulmones", y en niños este efecto es "mucho más grave", ha alertado Ana Knorr, investigadora y pediatra en el Centro de Atención Primaria Vallcarca - Sant Gervasi de Barcelona. "Causa bronquitis, asma, aumento de las infecciones por una alteración de la inmunidad y disminución de la capacidad pulmonar en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica", ha enumerado, y en general los contaminantes del aire provocan además "enfermedades cardiovasculares como infarto o ictus, alteraciones del neurodesarrollo y también son cancirógenos", provocando muertes prematuras. Los niños son más vulnerables puesto que respiran muchas más veces por minuto, están más al aire libre y realizan más actividad física, ha señalado. "La bronquitis es uno de los motivos más frecuentes que tenemos en consulta y el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia", alerta Knorr. Todo ello no solo provoca problemas de salud en los menores, sino también merma su calidad de vida, al impedir que puedan ir a la escuela y obligar a sus padres a faltar al trabajo. Dos tercios de la población española respiró en 2024 aire contaminado por encima de los nuevos límites legales MIGUEL Á. CASTRO UCEDA

Murcia repite como punto negro de contaminación El problema se repite en prácticamente todos los municipios analizados, repartidos por diez comunidades autónomas, y no se circunscribe solo a grandes ciudades. Destaca, por segundo año consecutivo, Murcia. Allí no solo se supera ampliamente la recomendación de la OMS, sino incluso el límite legal de 40 µg/m³, establecido en 2010. De las ocho escuelas que superan este peligroso umbral en toda España -el 2% de las analizadas-, la mitad están en la capital murciana. Duce ha apuntado a un "exceso de tráfico en la ciudad". A pesar de que se trata de una urbe mediana, compacta y caminable, "en los últimos años se han revertido medidas encaminadas a la movilidad sostenible" Los datos recabados por Ecologistas en Acción no permiten establecer comparaciones históricas puesto que no todos los años se toman mediciones de los mismos centros. Pero sí que muestran que los datos "preocupantes" se repiten también en ciudades de tamaño medio y pequeño, como Tudela (Navarra), Marbella (Málaga) o Alcalá de Guadaira (Sevilla). Altísimos niveles de contaminación por NO2 en Murcia ECOLOGISTAS EN ACCIÓN