EE.UU. estima una temporada de huracanes del Atlántico menor a la media pero abre la posibilidad a un Superniño

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha presentado su pronóstico oficial para la temporada de huracanes del Atlántico, que se desarrolla del 1 de junio al 30 de noviembre. Según el organismo meteorológico estadounidense, existe un 55% de probabilidades de que la temporada esté por debajo de la media histórica de actividad en el Atlántico, un 35% de que se mantenga dentro de los niveles habituales y solo un 10% de que sea más activa de lo normal. Además, el organismo científico da por casi segura la aparición del fenómeno meteorológico El Niño, que podría alcanzar la categoría de Superniño a finales de año.

La NOAA estima en su proyección que este año habrá entre ocho y catorce tormentas con nombre (vientos de 63 kilómetros por hora o más), entre tres y seis huracanes (119 km/h o más) y entre uno y tres huracanes mayores (más de 179 km/h). En todo caso, ha pedido no bajar la guardia, puesto que una temporada inferior a la media no equivale a huracanes menos destructivos.

El informe llega después de que en 2025 se registraran tres huracanes de categoría 5, la segunda cifra más alta de este tipo de fenómenos en la historia.

Más actividad en el Pacífico debido a El Niño El pronóstico para el Atlántico contrasta con las previsiones para el Pacífico, donde el administrador de la NOAA, Neil Jacobs ha dicho que esperan un aumento de la actividad ciclónica. "En el Pacífico central y oriental, prevemos una probabilidad del 70% de que la actividad sea superior a lo normal. Para el Pacífico oriental, esperamos entre quince y 22 tormentas con nombre, de nueve a catorce huracanes y de cinco a nueve huracanes mayores; y para el Pacífico central, esperamos entre cinco y trece ciclones tropicales", ha manifestado. Esto se debe, entre otros motivos, a la casi segura aparición del fenómeno meteorológico El Niño durante la temporada de huracanes, que podría alcanzar la categoría de Superniño a finales de año. El Niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos, lo que reduce la actividad ciclónica en el Atlántico al impedir que las ondas tropicales que salen de África se reorganicen en depresiones tropicales, tormentas tropicales y en huracanes. El último boletín del NOAA establece en un 82% las probabilidades de aparición de El Niño entre mayo y junio, con un 98% de posibilidades de que ocurra antes del final del año.