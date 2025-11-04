El huracán Melissa causa daños en Jamaica equivalentes al 30% de su PIB
- Andrew Holness se ha comprometido a reconstruir la infraestructura para que resista impactos mayores
- La intensidad de Melissa es una de las consecuencias del cambio climático
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha declarado este martes que el huracán Melissa, la tormenta más fuerte que jamás haya azotado sus costas la semana pasada, ha causado daños a viviendas e infraestructura clave equivalentes aproximadamente al 28% o 32% de su PIB del año pasado.
Holness ha informado a los legisladores que la estimación era conservadora, basada en los daños evaluados hasta el momento, y que la producción económica a corto plazo podría disminuir entre un 8% y un 13%.
El mandatario jamaicano ha señalado que que los costos incrementarían la relación deuda/PIB de Jamaica y que su Gobierno activaría las disposiciones de emergencia para suspender temporalmente las reglas fiscales del país.
Cambio climático como causante
Holness, cuyo Gobierno estableció disposiciones de crédito y seguros para una tormenta similar al huracán Beryl del año pasado, ha indicado que estaba buscando apoyo financiero de aliados regionales, agencias de desarrollo y el sector privado.
"Los expertos describen a Melissa como un huracán que se encuentra al límite de lo físicamente posible en el Océano Atlántico, una tormenta impulsada por temperaturas marinas récord (...)Su fuerza fue tan inmensa que sismógrafos a cientos de kilómetros de distancia registraron su paso. El huracán Melissa no fue solo una tragedia: fue una advertencia", ha aseverado Holness.
Los científicos afirman que las tormentas se intensifican más rápidamente como consecuencia del calentamiento de la superficie oceánica debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que acumula combustible para las tormentas estacionales. Los líderes caribeños llevan mucho tiempo exigiendo reparaciones a las naciones ricas y altamente contaminantes en forma de ayuda o alivio de la deuda.
Holness se ha comprometido a reconstruir la infraestructura para que resista los impactos cada vez mayores del cambio climático, incluyendo el soterramiento de partes de la red eléctrica. "Cada puente reparado, cada casa con un nuevo techo y cada carretera reconstruida debe diseñarse para las tormentas del futuro, no para las del pasado", ha indicado.