El huracán Melissa causa daños en Jamaica equivalentes al 30% de su PIB

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha declarado este martes que el huracán Melissa, la tormenta más fuerte que jamás haya azotado sus costas la semana pasada, ha causado daños a viviendas e infraestructura clave equivalentes aproximadamente al 28% o 32% de su PIB del año pasado.

Holness ha informado a los legisladores que la estimación era conservadora, basada en los daños evaluados hasta el momento, y que la producción económica a corto plazo podría disminuir entre un 8% y un 13%.

El mandatario jamaicano ha señalado que que los costos incrementarían la relación deuda/PIB de Jamaica y que su Gobierno activaría las disposiciones de emergencia para suspender temporalmente las reglas fiscales del país.

01.14 min Ciudades arrasadas y falta de luz y comida: el huracán Melissa azota el Caribe