Al menos tres muertos en un tiroteo en una mezquita de San Diego, EE.UU.

Tres personas han muerto en un ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California, en el que han sido abatidos los dos atacantes, según ha informado el departamento de la Policía de San Diego.

Los agentes se han desplegado en la zona tras recibir varias llamadas alertando del tiroteo, que se sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.

"Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", ha informado a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI. Los cuerpos de ambos adolescentes fueron hallados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso.

Se investiga como crimen de odio El jefe de la policía de San Diego ha precisado que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario. "Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana", ha añadido. Imágenes compartidas en redes sociales y televisiones muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad. El presidente de los EE.UU, Donald Trump, ha señalado que es una "situación terrible", mientras que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha indicado que se encuentra en coordinación con las fuerzas del orden de San Diego para garantizar un desalojo seguro de la zona.