Maíllo toma "buena nota" del resultado pero mantiene que una izquierda troceada "lo único que hace es un favor al PSOE"
- Por Andalucía mantiene sus cinco diputados pero cae en votos y es 'sorpassado' por Adelante
- Sigue en directo las reacciones a los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo
El candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas de este domingo, Antonio Maíllo, ha tomado "buena nota" del mal resultado para su formación, que se ha mantenido en cinco escaños pero ha caído en votos mientras que su rival directo, Adelante Andalucía, le ha ‘sorpassado’ con casi el doble de papeletas. Con todo, ha apostado por una izquierda unida no solo para Andalucía, sino "para todo el país": "Una izquierda troceada lo único que hace es un favor al PSOE".
"Hay un objetivo que no se ha conseguido, que es que hubiera un cambio de gobierno", ha admitido Maíllo en Las Mañanas de RNE, aunque ha considerado que estas elecciones son "un fracaso claramente para el PP" de Juanma Moreno por no haber logrado mayoría absoluta en unos comicios en los que "ha retrocedido la derecha" en la suma de PP y Vox. También ha lamentado que Vox vaya a ser influyente con una política "de odio y recortes".
Ha admitido que solo una candidatura de izquierdas "ha cumplido", que es Adelante Andalucía, que ha pasado de dos a ocho diputados. "Su carril lo ha enjaretado. Nosotros no lo hemos logrado", ha reconocido, y ha asegurado que el objetivo de Por Andalucía, la coalición de izquierdas de IU, Podemos y Sumar junto a otras formaciones, era haber logrado "uno o dos diputados más" para una izquierda federal "que saliera reforzada". Y el PSOE, ha añadido, "ni siquiera ha mantenido su resultado", con lo que "la suma de izquierdas no da ni de lejos" para poder gobernar.
El hecho de que haya habido más del 50% de los votos para la derecha es algo que le "preocupa" porque implica "un viraje" de la sociedad al conservadurismo "en términos ideológicos".
Con todo, ha dicho que los cinco diputados de Por Andalucía harán oposición "con humildad y fortaleza": "Nos pondremos a trabajar alejándonos de tonterías". Y sobre posibles alianzas en el Parlamento con Adelante Andalucía, ha asegurado que "de manera natural se darán posiciones de alianza tácticas e institucionales pero no en términos de proyecto, porque son dos proyectos con diferencias sustanciales".
"Voy a luchar por una izquierda con proyecto para todo el país"
"Voy a luchar por una izquierda con un proyecto para todo el país. Puedo ganar o perder, pero uno está en política por las convenciones que le mueven y no por ver dónde está mejor o peor", ha sentenciado, preguntado por los resultados en clave nacional. Así, ha insistido en que "si sale la moda de una izquierda troceada" y fuerzas regionalistas separadas "le dejamos al PSOE todo el espacio para un proyecto de país progresista".
"Yo no soy votante del PSOE, no coincido con sus proyectos estratégicos y no le voy a bailar el agua para que Pedro Sánchez sea el único referente (de izquierdas) para España", ha sentenciado.
De esta forma ha respondido también al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que está en un proceso de impulsar un proyecto unitario para las próximas generales y que este domingo analizó los resultados en Andalucía asegurando que "es el momento de las izquierdas soberanistas".
"Legítimamente puede defender una posición, yo voy a defender la contraria", ha dicho Maíllo, que ha insistido: "El debate del proyecto de país lo voy a defender con uñas y dientes. Nuestro país funciona si tenemos principio de arraigo en cada territorio,, pero con sentido de solidaridad".
Maíllo, que ha llegado a los estudios de RNE con un lazo rosa que le regaló la asociación AMAMA contra el cáncer de mama, ha dicho que una enfermedad como esta "simboliza como nunca" la necesidad de una sanidad pública. Ha considerado que la fuerza de las protestas de las Mareas Blancas y de las afectadas por los cribados del cáncer de mama en Andalucía han logrado que Moreno no consiguiera la mayoría absoluta y se ha solidarizado también con Teresa Rodríguez, quien fuera líder de Adelante Andalucía, que reveló este domingo que padece esta enfermedad.