Maíllo toma "buena nota" del resultado pero mantiene que una izquierda troceada "lo único que hace es un favor al PSOE"

El candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas de este domingo, Antonio Maíllo, ha tomado "buena nota" del mal resultado para su formación, que se ha mantenido en cinco escaños pero ha caído en votos mientras que su rival directo, Adelante Andalucía, le ha ‘sorpassado’ con casi el doble de papeletas. Con todo, ha apostado por una izquierda unida no solo para Andalucía, sino "para todo el país": "Una izquierda troceada lo único que hace es un favor al PSOE".

"Hay un objetivo que no se ha conseguido, que es que hubiera un cambio de gobierno", ha admitido Maíllo en Las Mañanas de RNE, aunque ha considerado que estas elecciones son "un fracaso claramente para el PP" de Juanma Moreno por no haber logrado mayoría absoluta en unos comicios en los que "ha retrocedido la derecha" en la suma de PP y Vox. También ha lamentado que Vox vaya a ser influyente con una política "de odio y recortes".

Ha admitido que solo una candidatura de izquierdas "ha cumplido", que es Adelante Andalucía, que ha pasado de dos a ocho diputados. "Su carril lo ha enjaretado. Nosotros no lo hemos logrado", ha reconocido, y ha asegurado que el objetivo de Por Andalucía, la coalición de izquierdas de IU, Podemos y Sumar junto a otras formaciones, era haber logrado "uno o dos diputados más" para una izquierda federal "que saliera reforzada". Y el PSOE, ha añadido, "ni siquiera ha mantenido su resultado", con lo que "la suma de izquierdas no da ni de lejos" para poder gobernar.

El hecho de que haya habido más del 50% de los votos para la derecha es algo que le "preocupa" porque implica "un viraje" de la sociedad al conservadurismo "en términos ideológicos".

Con todo, ha dicho que los cinco diputados de Por Andalucía harán oposición "con humildad y fortaleza": "Nos pondremos a trabajar alejándonos de tonterías". Y sobre posibles alianzas en el Parlamento con Adelante Andalucía, ha asegurado que "de manera natural se darán posiciones de alianza tácticas e institucionales pero no en términos de proyecto, porque son dos proyectos con diferencias sustanciales".