Éxtasis en El Sardinero

No es para menos. Un equipo de fútbol no sube a Primera División todos los años. Lo sabe el club y lo saben sus aficionados. Por eso, el Racing organizó una celebración de primera y los racinguistas, una vez más, respondieron.

“El RACING ES DE PRIMERA” se podía leer en el autobús que trasladaba a los jugadores y a la directiva. Conforme el equipo sumaba metros, más seguidores se unían a la celebración.

Miles de aficionados acompañaron al equipo en su periplo por el centro de Santander hasta El Sardinero, donde llegaron pasadas las 22.00 horas. Saltando, gritando dieron calor a unos futbolistas que “se lo merecen todo”.

La gran fiesta verdiblanca Ya una vez dentro, a través del rabel de Miguel Cadavieco sonó ‘Santander la marinera’ que sirvió de pistoletazo de salida para una fiesta que ya se veía venir, iba a ser larga, aunque no lo suficiente para muchos. Como en cualquier celebración racinguista que se precie, tampoco faltó ‘La Fuente de Cacho’ que entonó un Sardinero a rebosar en el que se colgó el cartel de “no hay billetes”. Ningún racinguista quería perderse el evento. “A los que gastaron su tiempo y su dinero para salvar el club, y a los chavales de la grada que asaltaron el palco para liberarnos de unos chorizos que querían robarnos“ Íñigo Sáinz-Maza Había ganas de fiesta, si lo medimos por los decibelios, podríamos decir que había ganas de “fiestón”. Ovación a Aldasoro, Íñigo Vicente, Mantilla o Íñigo Sáinz-Maza. El capitán pronunció unas palabras en las que no pudo olvidarse de los “chorizos” que quisieron adueñarse del club. No fue posible, afirmó el de Ampuero, por “la lealtad del pueblo de Cantabria”. “Somos una gran familia”, sentenció. Con gritos de “YES, WE JAL” cogió el micrófono José Alberto, que se hizo de rogar. El técnico reconoció que era un “sueño”. “Que alegría, que emoción. Ha sido increíble lo que hemos vivido estos días” confesaba con ojos llorosos y arropado por sus jugadores, los que tantas alegrías le han dado este curso.