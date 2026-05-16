La "resurección" del fundador

Ya está. Se acabó el sufrimiento. La ilusión que perseguía al racinguismo es una realidad. Los cántabros más una década después pueden volver a decirlo: son equipo de Primera División. Algo verdaderamente histórico. Pero no tanto por lo deportivo ya que el Racing ha experimentado en casi una decena de ocasiones lo que es ascender, sino por todo lo que ha envuelto al club en estos últimos años. Ser noticia por lo que sucede fuera del terreno de juego nunca es positivo y eso fue precisamente lo que pasó en Santander. La posibilidad real de desaparición y los continuos descensos situaron al equipo en un lugar que no le correspondía.

Pero, todo esto ya es pasado. En unos años cuando el Racing, sí todo va como debiera ir, se estabilice en la máxima categoría; el socio, aunque tenga muy presente, esta travesía por “los infiernos” la recordará como una mala pesadilla que se alargó demasiado. El Racing vuelve a la Liga de la que es además fundador y en un día como hoy es también inevitable echar la vista atrás. La parroquia racinguista es cada vez más joven y probablemente habrá muchos a los que la palabra ascenso sólo los haga retroceder al 2022. Ese año fue el del regreso al fútbol profesional con los Pablo Torre, Cédric, Íñigo y compañía. Pero, echando la vista unos años más atrás, a los que son algo más veteranos tras conocer que su Racing volvía a Primera, les llegaron flashes de aquel histórico gol de Moratón al Atlético de Madrid.

Moratón celebrando el gol del anterior ascenso del Racing en 2002 Archivo TVE

24 años del último ascenso El ascenso del 2002, con aquel gol marcado además por un canterano como José Moratón, quien curiosamente ahora forma parte del cuerpo técnico de José Alberto, fue la guinda a un año complicado, que no había arrancado para bien, pero que terminó de la mejor manera posible. “Evidentemente el fútbol ha cambiado mucho y son épocas totalmente distintas“ Quique Setién En aquella temporada, la llegada de Quique Setién, histórico jugador verdiblanco, fue clave. El técnico apostó por “chavales” como dice él “de la casa" y el plan no puedo salir mejor. El propio Moratón o Pablo Sierra tuvieron un papel clave para conseguir la hazaña. Sierra, que continúa siguiendo muy de cerca al Racing ve similitudes entre el actual y el de su generación. Pese a que reconoce que “evidentemente el fútbol ha cambiado mucho y son épocas totalmente distintas”, cree que este equipo al igual que el suyo en su día tienen dos características qué marcan la diferencia. Por un lado, la solidaridad y por otro la capacidad de sufrimiento y de trabajar como equipo. Ambos celebran el ascenso de un club que consideran que vuelve al lugar que se merece. Los ascensos del Racing, en imágenes 24 Fotos 1 / 24 Compartir Facebook Twitter WhatsApp ASCENSO 73 16.05.2026

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