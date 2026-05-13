La OMS dice que Portugal estaba sobre la mesa si España hubiera rechazado recibir el crucero
- Se descartaron Cabo Verde y Senegal por no garantizar las condiciones para el operativo
- El organismo niega que hubiera un infectado confirmado dentro del barco
Diana Rojas Álvarez, responsable de operaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha afirmado este martes que, si España hubiera rechazado recibir el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, "probablemente" se hubiera evaluado Portugal "o algún otro país en el camino". Y ha revelado que, si bien Cabo Verde fue la primera opción para desembarcar a los pasajeros, ese país no tenían la capacidad, como tampoco Senegal.
"Afortunadamente el Gobierno español fue muy organizado, solidario y apoyó que esta operación se pudiera hacer en España", ha remarcado en una entrevista con RNE.
El crucero estaba cerca de Cabo Verde cuando se levantaron las sospechas del primer caso del virus y fue la primera opción para desembarcar. "Sin embargo, es una isla pequeña y cuando se miró las capacidades que tenían para conducir un operativo como el que se condujo en Tenerife este fin de semana, no tenían la capacidad", ha señalado Rojas.
"También se consideró Senegal como otro puerto alternativo, pero tampoco se podía garantizar que este operativo se cumpliera", ha indicado.
Se consideraron pues varios puertos que estaban en el camino, y lo que se concluyó era que "el mejor puerto estaba en España".
La OMS se ha mostrado muy agradecida "por el liderazgo del Gobierno español" al sacar este operativo adelante.
"Si España hubiera dicho 'no', probablemente se hubiera mirado Portugal o algún otro país en el camino. Pero lo que es importante aquí es que estas personas (los pasajeros) habían estado expuestas a un riesgo. Y de un momento a otro podrían empezar a desarrollar síntomas y lo que queríamos era tenerlos cerca y que pudieran tener acceso a los servicios de salud", ha agregado.
El riesgo de la salud global continúa a ser bajo.
Hasta ahora, 11 casos han sido reportados, incluyendo tres casos.
Todos los 11
durante la semana pasada
La recomendación de
WHO es que debería ser monitoreado activamente en un Hospital de
cuarentena o en casa por 42 días desde la última exposición, que es el 10 de
mayo, que nos lleva hasta el 21 de
responsables políticos de los viajeros son los gobiernos
ahora mismo de cada uno de esos países y por tanto lo que estamos haciendo, al
menos
lo que le puedo decir desde España, es monitorizar la evolución
de los pasajeros de ese crucero que están ahora mismo en el hospital
militar
El 2 de mayo se detectó el primer caso
Consultada la representante de la OMS por cuándo tuvo el organismo la certeza del primer caso de hantavirus, Rojas ha respondido: "el 2 de mayo se detectó el primer en caso de hantavirus y se detectó que era el virus andes el 6 de mayo en Sudáfrica, con un paciente que fue trasladado a Sudáfrica y uno de los pasajeros que viajó a Suiza".
Y ha negado que se hubiera confirmado un infectado dentro del barco.
"Dentro del barco no se pueden tomar muestras ni se puede hacer la confirmación. (...) Estos primeros casos, cuando fueron confirmados, fueron personas que ya habían sido evacuadas porque tenían síntomas o síntomas graves o personas que ya habían regresado a su lugar de origen y fueron y se les hizo una prueba donde se confirmó el virus", ha detallado.
Sin embargo, ha reconocido que cada vez que alguien presentaba síntomas en el barco, "inmediatamente" era considerado como "probable" y se le hizo seguimiento. "Pero muchos de ellos fueron evacuados en Cabo Verde", ha enfatizado.
Recomendación de cuarentenas
Rojas ha recordado que la OMS recomienda que se haga una cuarentena por 42 días para limitar el contacto directo entre personas que estuvieron expuestas al hantavirus en el barco con población que no estuvo en el crucero, para prevenir que se siga propagando el virus.
"Sin embargo, dependiendo de países, esto se puede hacer en el hospital o en un lugar donde haya un seguimiento muy estricto que se está cumpliendo una cuarentena o puede ser también hecho en casa, limitando contactos y con ciertas normas básicas de bioseguridad como el uso de la mascarilla o el respirador, lavado de manos y limitar contacto con otras personas", ha añadido.
Al ser consultada por si el aislamiento es mejor hacerlo en el hospital o en casa, la experta ha dicho que, en el primer caso, lo bueno es que se puede garantizar que se cumpla la cuarentena, y se limita más el contacto con otras personas. En el caso del domicilio, se está en un ambiente más cómodo, pero ha advertido de que "hay que ser muy cuidadosos".
"Es un poco más complejo de manejar, pero si se maneja con un protocolo estricto pues sería bueno" y similar al hospital, ha concluido.