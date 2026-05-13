La OMS dice que Portugal estaba sobre la mesa si España hubiera rechazado recibir el crucero

Diana Rojas Álvarez, responsable de operaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha afirmado este martes que, si España hubiera rechazado recibir el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, "probablemente" se hubiera evaluado Portugal "o algún otro país en el camino". Y ha revelado que, si bien Cabo Verde fue la primera opción para desembarcar a los pasajeros, ese país no tenían la capacidad, como tampoco Senegal.

"Afortunadamente el Gobierno español fue muy organizado, solidario y apoyó que esta operación se pudiera hacer en España", ha remarcado en una entrevista con RNE.

El crucero estaba cerca de Cabo Verde cuando se levantaron las sospechas del primer caso del virus y fue la primera opción para desembarcar. "Sin embargo, es una isla pequeña y cuando se miró las capacidades que tenían para conducir un operativo como el que se condujo en Tenerife este fin de semana, no tenían la capacidad", ha señalado Rojas.

"También se consideró Senegal como otro puerto alternativo, pero tampoco se podía garantizar que este operativo se cumpliera", ha indicado.

Se consideraron pues varios puertos que estaban en el camino, y lo que se concluyó era que "el mejor puerto estaba en España".

La OMS se ha mostrado muy agradecida "por el liderazgo del Gobierno español" al sacar este operativo adelante.

"Si España hubiera dicho 'no', probablemente se hubiera mirado Portugal o algún otro país en el camino. Pero lo que es importante aquí es que estas personas (los pasajeros) habían estado expuestas a un riesgo. Y de un momento a otro podrían empezar a desarrollar síntomas y lo que queríamos era tenerlos cerca y que pudieran tener acceso a los servicios de salud", ha agregado.

01.05 min Transcripción completa El riesgo de la salud global continúa a ser bajo. Hasta ahora, 11 casos han sido reportados, incluyendo tres casos. Todos los 11 durante la semana pasada La recomendación de WHO es que debería ser monitoreado activamente en un Hospital de cuarentena o en casa por 42 días desde la última exposición, que es el 10 de mayo, que nos lleva hasta el 21 de responsables políticos de los viajeros son los gobiernos ahora mismo de cada uno de esos países y por tanto lo que estamos haciendo, al menos lo que le puedo decir desde España, es monitorizar la evolución de los pasajeros de ese crucero que están ahora mismo en el hospital militar El Gobierno y la OMS califican de "éxito" el dispositivo de evacuación del Hondius

El 2 de mayo se detectó el primer caso Consultada la representante de la OMS por cuándo tuvo el organismo la certeza del primer caso de hantavirus, Rojas ha respondido: "el 2 de mayo se detectó el primer en caso de hantavirus y se detectó que era el virus andes el 6 de mayo en Sudáfrica, con un paciente que fue trasladado a Sudáfrica y uno de los pasajeros que viajó a Suiza". Y ha negado que se hubiera confirmado un infectado dentro del barco. "Dentro del barco no se pueden tomar muestras ni se puede hacer la confirmación. (...) Estos primeros casos, cuando fueron confirmados, fueron personas que ya habían sido evacuadas porque tenían síntomas o síntomas graves o personas que ya habían regresado a su lugar de origen y fueron y se les hizo una prueba donde se confirmó el virus", ha detallado. Sin embargo, ha reconocido que cada vez que alguien presentaba síntomas en el barco, "inmediatamente" era considerado como "probable" y se le hizo seguimiento. "Pero muchos de ellos fueron evacuados en Cabo Verde", ha enfatizado. Cronología del brote de hantavirus en el MV Hondius: un crucero de lujo convertido en escenario de una crisis sanitaria RTVE.es