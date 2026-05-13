La Fiscalía pide siete años de cárcel para Sarkozy por su campaña de 2007 con dinero del régimen libio

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha pedido este miércoles una pena de siete años de cárcel para el expresidente francés Nicolas Sarkozy, dos más de los que fue condenado en primera instancia, por haber recibido financiación del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, o al menos haberlo intentado.

El fiscal Rodolphe Juy-Birmann también ha pedido para el que fuera el jefe del Estado francés de 2007 a 2012 su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años y una multa de 300.000 euros. Ha subrayado que requiere para Sarkozy la mayor pena de las solicitadas para los diez procesados que comparecen en esta causa porque él fue el "instigador de los hechos", pero también "el principal y el único beneficiario", y todo ello con el objetivo de ser elegido presidente de Francia.

La defensa niega que existiese "dinero libio" En una primera reacción ante la prensa, el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, se ha mostrado convencido de que en los próximos 15 días, durante los alegatos de la defensa, demostrarán "la perfecta inocencia de Nicolas Sarkozy". Ingrain ha insistido en que "no hubo dinero libio en su campaña, no hubo dinero libio en su patrimonio" y en que "su elección no estuvo sesgada". El representante del Ministerio Público ha pedido al tribunal que a la hora de dictar sentencia tenga en cuenta que los hechos que tiene que juzgar "no son un escenario cualquiera" sino que hubo "un pacto de corruptela al más alto nivel" establecido antes de ser elegido jefe del Estado por el que se comprometió a sacar al régimen de Gadafi del ostracismo internacional en el que había estado durante años. El Ministerio Público ha reclamado que Sarkozy sea condenado por los cuatro delitos por los que está encausado y no sólo por uno de ellos, el de asociación de malhechores, que fue el único que se consideró demostrado en el juicio en primera instancia el pasado año.