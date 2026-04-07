Sarkozy niega ante el juez que dinero libio financiase su campaña en 2007 y promete responder "con la verdad"

En su primer día de interrogatorio en el juicio en apelación por la financiación con dinero libio de la campaña que le condujo al Elíseo en 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha reiterado su inocencia y ha asegurado que responderá "con la verdad" a las víctimas de un atentado atribuido al régimen de Gadafi, el dictador libio.

"Solo se puede responder a un sufrimiento tan inexplicable con la verdad", ha afirmado Sarkozy desde el banquillo de los acusados a las víctimas del atentado de un avión de la compañía UTA que en 1989 provocó 170 muertes, 54 de ellos franceses, algunos personados como acusación particular en este proceso en el que, en primera instancia, el expresidente fue condenado a 5 años de cárcel en el septiembre pasado.

La acusación ha reprochado a Sarkozy haber recibido dinero de Muamar Gadafi para su campaña presidencial de 2007 a cambio, entre otras cosas, de revisar el caso de Abdallah Senoussi, yerno del dictador libio y hombre fuerte del régimen, condenado a cadena perpetua en rebeldía por el atentado del UTA.

Algunas de esas víctimas comparecieron en el tribunal la semana pasada y protestaron por la poca importancia que se les da en un caso que ha tomado una gran amplitud política, después de que Sarkozy se convirtiera en el primer ex jefe del Estado francés en ingresar en prisión, algo que sucedió entre octubre y noviembre de 2025, antes de su liberación provisional.

"No puedo dejar esos testimonios sin respuesta", ha dicho Sarkozy, que por vez primera desde el inicio del proceso el pasado 16 de marzo, acudió al tribunal acompañado de su esposa, la cantante y modelo Carla Bruni.

Frente a ese testimonio, el expresidente ha asegurado que "no se repara un sufrimiento con una injusticia", antes de reiterar que no cometió "ninguno de los delitos" por los que está condenado: "Movilizaré todas las fuerzas de las que soy capaz para responder esta verdad profundamente enraizada en mí".

"No hay un céntimo de dinero libio en mi campaña, la verdad es que no actué en favor de Senoussi. Nunca le prometí nada, nunca actué en su favor", dijo Sarkozy, que justificó su viaje a Libia en 2005 como ministro del Interior para trabajar por la liberación de unas enfermeras búlgaras que consiguió una vez llegado al Elíseo, dos años más tarde.

Sarkozy se ha mostrado tajante al negar toda actuación en favor del régimen libio: "Gadafi no tenía ninguna influencia sobre mí, ni en el plano político ni en el personal".

El interrogatorio, que está previsto que dure tres días, ha seguido posteriormente sobre el inicio de la campaña presidencial de Sarkozy, lo que ha permitido revivir las tensiones políticas en el campo conservador entre él y el entonces presidente, Jacques Chirac, y su brazo derecho, el ex primer ministro Dominique de Villepin.