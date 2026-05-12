Mérida, escenario del teatro clásico europeo para escolares
- Más de 1.000 alumnos participan en las representaciones del festival "Con letras de Oro"
- "La canción de Lucrecia" y "La casa de Bernarda Alba", entre las obras del programa
Mérida es toda una referencia mundial para el teatro clásico. En la ciudad extremeña se mezcla el legado patrimonial de la antigua "Augusta Emérita" romana con la pasión por la cultura. De hecho, el Festival Internacional de Teatro Clásico es una cita imprescindible dentro del calendario cultural español. Este año, llega a su 72ª edición, con espectáculos que viajan desde Plauto a Shakespeare en el marco milenario del teatro romano emeritense.
Ese sentir romano en Mérida se traduce en infinidad de actividades paralelas en las que el teatro se convierte en protagonista. Es el caso del festival escolar de teatro clásico europeo "Con letras de Oro", que organiza el IES Emérita Augusta de la capital extremeña. El certamen acumula 13 ediciones en las que los alumnos se encargan de llevar a cabo las representaciones.
En total, más de un millar de alumnos extremeños y de Castilla y León participan en el festival, que se celebra del 11 al 13 de mayo en la sala Trajano de Mérida. La programación incluye seis obras. "La canción de Lucrecia", con versión y dirección de Jesús Manchón y a cargo del alumnado del centro organizador, ha sido la encargada de abrir el certamen. Durante 45 minutos, los escolares del IES Emérita Augusta se han puesto en la piel de niños y niñas víctimas de abusos a través de un libreto de musical que versiona la obra de Shakespeare "La violación de Lucrecia".
"El teatro es una herramienta para la diversidad"
"Es muy importante que visibilicemos el problema de los abusos infantiles y estas personas no se sientan solas", ha explicado Martina, una de las alumnas que forma parte del elenco de la obra. "El teatro favorece la capacidad expresiva, la empatía y la coordinación de quienes lo hacen", ha asegurado Olga Rodríguez, coordinadora del grupo. "El teatro es una herramienta para la diversidad", ha apostillado.
El programa se completa con otras cinco obras. "Mamma mía!", bajo la dirección de Alonso Fernández y a cargo del IES Valle del Jerte de Plasencia (Cáceres) también se ha representado este lunes. Ya el martes 12 de mayo, es el turno de "La casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca, bajo la dirección de José Corbacho. En este caso, el reparto y la puesta en escena es de los alumnos del colegio Claret de Don Benito. Después, llega "Federico y Rafael", con versión y dirección de Lucía Gómez, y representada por el colegio mayor Fray Luis de León de Salamanca.
El 13 de mayo el festival cierra su edición de 2026 con dos obras. Primero, "Distinto", con la dirección y dramaturgia de Pepa Pinar, que estará representada por los alumnos del IES Enrique Díez-Canedo de Puebla de la Calzada (Badajoz). La obra encargada de bajar el telón del festival es "La gran felicidad", de Antonio Orihuela, con la dirección de María Ruiz-Funes, e interpretada por los alumnos del IES Tamujal de Arroyo de San Serván (Badajoz).