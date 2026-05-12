Mérida, escenario del teatro clásico europeo para escolares

Mérida es toda una referencia mundial para el teatro clásico. En la ciudad extremeña se mezcla el legado patrimonial de la antigua "Augusta Emérita" romana con la pasión por la cultura. De hecho, el Festival Internacional de Teatro Clásico es una cita imprescindible dentro del calendario cultural español. Este año, llega a su 72ª edición, con espectáculos que viajan desde Plauto a Shakespeare en el marco milenario del teatro romano emeritense.

Ese sentir romano en Mérida se traduce en infinidad de actividades paralelas en las que el teatro se convierte en protagonista. Es el caso del festival escolar de teatro clásico europeo "Con letras de Oro", que organiza el IES Emérita Augusta de la capital extremeña. El certamen acumula 13 ediciones en las que los alumnos se encargan de llevar a cabo las representaciones.

01.32 min Festival Europeo de Teatro

En total, más de un millar de alumnos extremeños y de Castilla y León participan en el festival, que se celebra del 11 al 13 de mayo en la sala Trajano de Mérida. La programación incluye seis obras. "La canción de Lucrecia", con versión y dirección de Jesús Manchón y a cargo del alumnado del centro organizador, ha sido la encargada de abrir el certamen. Durante 45 minutos, los escolares del IES Emérita Augusta se han puesto en la piel de niños y niñas víctimas de abusos a través de un libreto de musical que versiona la obra de Shakespeare "La violación de Lucrecia".