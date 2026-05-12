El buque “Carnota” de la Armada hace su primera escala en Melilla

El buque multipropósito A-61 “Carnota”, perteneciente a la Armada española, ha realizado su primera escala en la Ciudad Autónoma dentro de las labores de apoyo logístico y presencia marítima que desarrolla la Fuerza de Acción Marítima (FAM).

La embarcación, incorporada oficialmente a la Armada en noviembre de 2023, se ha convertido en una de las plataformas auxiliares más versátiles de la institución naval gracias a su capacidad para desarrollar diferentes tipos de misiones.

En sus 67 metros de eslora trabaja una dotación de 37 personas, que realizan múltiples tareas como, por ejemplo, colaborar en el abastecimiento de suministro de agua y víveres en los peñones de soberanía del norte de África. Una función que antes cumplía el Buque Mar Caribe.

"En concreto, esta escala en Melilla se encuadra dentro de ese apoyo que hacía de forma rutinaria el Mar Caribe", nos cuenta el comandante del buque, Eduardo Delgado.

Una de las tareas principales del "Carnota" es remolcar aquellas embarcaciones que lo necesiten. "Tiene una capacidad de remolque de 65 toneladas. Hace poco remolcamos por primera vez al Juan Carlos I, que es el buque más grande que tiene la Armada", asegura Delgado.

Entre sus funciones también está la vigilancia marítima y la contribución de la seguridad en el mar. Melilla está conectada de forma casi imperceptible a la península gracias a dos cables submarinos. Unas infraestructuras críticas que la Armada cuida para que no haya sabotajes.

"Simplemente patrullando por la superficie detectas si hay barcos operando o haciendo algún tipo de maniobra sospechosa en las proximidades de esos cables", nos explica el comandante del "Carnota".

En esta ocasión, por cuestiones logísticas, no ha sido posible realizar visitas guiadas a los melillenses. Una tarea que prometen cumplir próximamente.