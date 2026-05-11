RTVE.es estrena el tráiler de 'Viva', de Aina Clotet, que competirá en la Semana de la Crítica de Cannes

RTVE.es estrena el tráiler de Viva, la primera película como directora, guionista y productora de la actriz Aina Clotet, que ha sido seleccionada en la Semana de la Critica del Festival de Cannes 2026, una de las secciones paralelas más prestigiosas del certamen, dedicada a descubrir nuevas voces del cine internacional. Una película que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 19 de junio.

Para Aina Clotet: “Estar seleccionada en la sección competitiva de la Semana de la Crítica de Cannes con mi primera película como directora es un sueño. Creo que todavía no me lo creo. Me hace profundamente feliz que la película pueda llegar a un público internacional. Hace más de 6 años que empecé este proyecto, ha sido un camino muy largo y con muchísimas personas que lo han hecho posible. Siento un profundo agradecimiento y muchísimas ganas de compartir la película con el público”.

Viva supone el debut de Aina Clotet en el largometraje después de una extensa trayectoria como actriz en cine, televisión y teatro. El guion está firmado por Aina Clotet y Valentina Viso y la película se presenta como una tragicomedia contemporánea que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de las relaciones afectivas. Completan el reparto Naby Dakhli, Marc Soler, Loll Beltran y Zaira Pérez, con la colaboración especial de Guillermo Toledo y Josh Zuckerman.

Fotograma de 'Viva' t