RTVE.es estrena el tráiler de 'Viva', de Aina Clotet, que competirá en la Semana de la Crítica de Cannes
- Narra la historia de Nora, una mujer que retoma los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho
- Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 19 de junio
RTVE.es estrena el tráiler de Viva, la primera película como directora, guionista y productora de la actriz Aina Clotet, que ha sido seleccionada en la Semana de la Critica del Festival de Cannes 2026, una de las secciones paralelas más prestigiosas del certamen, dedicada a descubrir nuevas voces del cine internacional. Una película que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 19 de junio.
Para Aina Clotet: “Estar seleccionada en la sección competitiva de la Semana de la Crítica de Cannes con mi primera película como directora es un sueño. Creo que todavía no me lo creo. Me hace profundamente feliz que la película pueda llegar a un público internacional. Hace más de 6 años que empecé este proyecto, ha sido un camino muy largo y con muchísimas personas que lo han hecho posible. Siento un profundo agradecimiento y muchísimas ganas de compartir la película con el público”.
Viva supone el debut de Aina Clotet en el largometraje después de una extensa trayectoria como actriz en cine, televisión y teatro. El guion está firmado por Aina Clotet y Valentina Viso y la película se presenta como una tragicomedia contemporánea que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de las relaciones afectivas. Completan el reparto Naby Dakhli, Marc Soler, Loll Beltran y Zaira Pérez, con la colaboración especial de Guillermo Toledo y Josh Zuckerman.
'Viva', una historia sobre el deseo de vivir
Viva nos cuenta la historia de Nora, una mujer de cuarenta y pocos años que acaba de superar una enfermedad y que, tras esa experiencia, siente una urgencia radical por vivir intensamente. Acostumbrada a exigirse al máximo en todos los ámbitos de su vida, Nora se encuentra dividida entre el orden y la seguridad de su relación de toda la vida con Tom y la aparición inesperada de Max, un joven que despierta en ella una nueva pulsión de deseo y libertad. Mientras intenta recomponer su vida personal y profesional, Nora se mueve en un contexto distópico marcado por una sequía extrema, el deterioro de la salud mental y los avances científicos que prometen alargar la vida humana.
Con humor, intensidad emocional y una mirada profundamente humana, Viva aborda temas como la dependencia afectiva, la pasión, el miedo a la muerte y la necesidad de romper con las estructuras tradicionales que condicionan nuestras vidas.
Ikiru Films, responsable de algunos títulos destacados de los últimos 20 años del cine español como El perfume, Lope, El Niño, Adú, Las leyes de la frontera, Saben Aquell, Mariposas Negras o las películas de Tadeo Jones, entre otras, ha producido Viva junto a Funicular Films. Viva cuenta con la financiación del ICAA, el apoyo del ICEC, la participación de 3CAT, RTVE y Movistar Plus+, y la coproducción de La Terraza Films, y llegará a las salas de cine el próximo 19 de junio de la mano de Caramel Films.