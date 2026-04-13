Aina Clotet competirá en la Semana de la Crítica de Cannes con 'Viva', su debut en la dirección

La película española Viva, largometraje de debut como directora de la actriz catalana Aina Clotet, competirá en la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes centrada en el descubrimiento de nuevos cineastas, ha informado este lunes la organización.

Con un guion firmado por la propia Clotet y Valentina Viso, este drama rodado en catalán aborda la historia de Nora, una mujer que retoma los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho y que deja de lado su proyecto familiar con su pareja de toda la vida para iniciar una apasionada relación con un hombre más joven y libre que ella.

El reparto, que cuenta con nombres como el de Guillermo Toledo, está encabezado por la propia Clotet en el papel de Nora, mientras que Naby Dakhli interpreta a Tom y Marc Soler a Max.