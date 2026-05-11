Raquel Riba Rossy: "'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico', es lo más bestia que he hecho nunca"

Desde 2014, Lola Vendetta blande su famosa katana para denunciar temas como el acoso a la mujer o los maltratos físicos y psicológicos… Y hablar sobre otros como las relaciones de pareja, la sexualidad femenina, los derechos humanos, el autocuidado, la gestión de la rabia… Ahora Raquel Riba Rossy (Igualada, 1990), presenta la que puede ser su última aventura: Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2 (Planeta cómic).

“Es bestial –asegura Raquel-. Creo que es lo más bestia que he escrito nunca. Por eso me ha tomado muchísimo más tiempo, dos años y medio, porque he tenido que reflexionar acerca de un montón de temas”.

“Además supone un cierre de ciclo –añade la autora-, aunque no es necesariamente un final definitivo. Pero ya llevo 13 años trabajando con este personaje y como artista tengo la necesidad de explorar otras cosas, otros personajes y otros formatos. Aunque estoy eternamente enamorada de Lola Vendetta y seguramente no nos vamos a separar nunca”.

Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic)

“Hablo del patrón de comportamiento del maltratador” Tras uno de los capítulos más oscuros de su vida, en el anterior tomo Lola Vendetta parecía encontrar una merecida paz. Pero ahora descubrirá algo que la llevará a desenvainar la katana de nuevo. “Lola había llegado al proceso de terapia -nos comenta Raquel-. Había vivido un estrés postraumático súper intenso después de sufrir esa relación de maltrato y parecía haber encontrado la paz, el equilibrio. Y ahora he querido dar un salto en el tiempo para hablar del patrón de comportamiento del maltratador. Y lo hago a través una mujer que le escribe y le dice que ha sido maltratada por el mismo hombre. Que es algo muchísimo más común de lo que la gente piensa”. “Porque el hombre que maltrata, en este caso Bruno, no es que maltrate a una pareja y a la siguiente la trate súper bien. Es una persona que se dedica, por patrón de personalidad, a generarse una fachada increíble de cara al público, pero en la intimidad, especialmente con la pareja, va a ser muy perverso. Y esto no depende de la pareja que tiene al lado, depende de su patrón de personalidad. Eso es lo que ponen en común en este libro varias mujeres. Es difícil hablar de este libro sin hacer spoiler, pero va un poco por ahí”. Y es que el libro también es una historia de sororidad. “Si -asegura Raquel-, porque a veces las mujeres que sufren maltrato se sienten solas e incluso culpables. Porque, además, hay esta cosa, esta mezcla entre machismo y neohipismo, de que una atrae lo que tiene que aprender en la vida y que atrae a los maestros de estas cosas”. “Lo vemos muchísimo por redes sociales –continúa-. Veo a muchas mujeres peligrosamente fieles a estas creencias. Y cuando se trata de una relación de maltrato, pensar así es extremadamente invalidante y cruel. Porque quien tiene control sobre la situación emocional, quien hace las variaciones abruptas en la estabilidad de la pareja, quien desestabiliza constantemente el sistema emocional de la pareja es el personaje de Bruno. Él es el que disfruta. La otra persona no disfruta de ese desbalance, solo intenta intenta sobrevivirlo, navegarlo y comprender qué es lo que le pasa, qué le lleva a comportarse así para hacer que la relación funcione. Pero quien tiene control realmente es el maltratador”. Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic)

“Hacen falta más personajes femeninos fuertes” Lola Vendetta vuelve a demostrarnos que, tanto en la ficción como en la realidad, hacen falta personajes femeninos fuertes. “Es que hasta hace relativamente poco no aparecíamos prácticamente en ningún lado –asegura Raquel-. Y ahora hay un grupo cada vez más grande de personas al que le parece que estamos invadiendo espacios. No estamos invadiendo ningún espacio, estamos tomando el espacio que nos toca como seres humanos de pleno derecho que somos”. “A día de hoy –continúa-, creo que las mujeres solo ocupan un 16% de los libros de historia, cuando siempre hemos estado ahí. Se está cambiando la manera en que se enfocan los estudios de edades antiguas, con perspectiva de género, y de repente se descubren nuevas cosas. Aunque solo estamos al inicio de que los personajes femeninos tengan entidad propia. Nos queda muchísimo trabajo todavía”. Al final del libro Raquel incluye unos datos realmente preocupantes. Por ejemplo, que en 2025 más de 100.000 mujeres llamaron al teléfono de atención a las víctimas de violencia machista (016). “Son datos reales y corroborados –asegura Raquel-. Y los detalles son espeluznantes. Trasladado a números es cuando te das cuenta de cómo se hinchan algunos titulares para generar ruido, para generar miedo, para generar oposición en cosas que en datos que se están recogiendo de manera muy exhaustiva”. Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic)

"Se minimiza el discurso feminista” A pesar de esos datos hay ciertos grupos que siguen negando la violencia de género. “Si –certifica Raquel-. Y cada día vemos como las búsquedas en internet de pornografía súper violenta crecen a niveles muy preocupantes. Sin olvidar la cantidad de fotos de mujeres que se han modificado con IA para convertirlas en pornográficas. Estamos constantemente viendo cómo esto crece mientras se minimiza el discurso feminista, como si estuviéramos mintiendo todo el rato”. “Era inimaginable pensar que íbamos a ir in crescendo en esa lucha por la igualdad y por los derechos de la mujer –continúa la autora-. Algún tipo de respuesta debía tener. Pero es que esa respuesta negativa ha crecido exponencialmente con las redes sociales. Y es que son métodos de difusión masiva de cualquier bulo que te puedas imaginar”. Territorio 9 Territorio 9 - El último katanazo al amor romántico de Lola Vendetta | La historia del fanzine - 08/05/26 Escuchar audio Por eso Raquel también defiende la pedagogía. “Por eso es tan importante la ficción a la hora de generar esos relatos –asegura Raquel-. Y la pedagogía, para que las niñas y niños sean más igualitarios desde pequeños. Aunque tengo que decir que ESTE NO ES UN LIBRO PARA NIÑOS. Es un cuento para adultos. Pero creo firmemente que tenemos que seguir generando relatos, para todas las edades, que defiendan esos principios igualitarios”. “Y hay algo muy chulo que me pasa con Lola Vendetta –concluye Raquel-, que es que muchas veces me dicen: “Me ha servido para hablarlo con mi madre, con mi abuela, con mi pareja, con la gente que tengo alrededor… Y que un libro sirva de excusa para generar diálogo entre personas, especialmente hoy en día, que nos estamos como individualizando más y más a través de las redes sociales, me parece algo genial”. Cuando se publicó el primer volumen, Raquel Riba Rossy nos confesaba que había sufrido discursos de odio en internet. "Yo creo eso se ha moderado un poco, entre otras cosas porque es verdad que hay muchos perfiles feministas que hemos perdido visibilidad y visibilidad con los años. Pero también se nos censura muy rápido. A mí me están censurando todavía. Y eso que lo que cuelgo en Instagram es muchísimo más light que lo que la gente puede ver en este libro. Por ejemplo, hace poco publiqué una versión de La Muerte de Marat (Jacques-Louis David, 1793), con Lola Vendetta versionada. En la viñeta era como si se pinchase con las redes sociales, haciendo un juego que que esas redes funcionan como una droga para el cerebro. Y me censuraron esa viñeta. Sin embargo, en las redes hay contenido absolutamente grotesco que no se censura. Estoy convencida de que eso lo denunciaron haters de internet". Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic)

Un nuevo personaje que homenajea a Gisèle Pelicot Otra cosa que hace especial a Raquel es que siempre ha mantenido un diálogo con sus lectores y lectoras: "No lo sabría hacer de otra manera. Un día me preguntó mi pareja que por qué contestaba a todo el mundo en Instagram y es verdad que contesto a todos los que puedo. No son conversaciones especialmente largas, pero me cuentan cosas, les contesto e intento estar en contacto. Cuando firmo libros también me cuentan su vida, me expresan sus preocupaciones... Creo que habría sido incapaz de sostener este personaje, si no hubiera tenido el respaldo, la comunicación y las conversaciones con tantísimas personas, especialmente mujeres". De hecho, el libro incluye un personaje nuevo (Gisèle) que ha creado junto con las lectoras y que homenajea a Gisèle Pelicot. "Hemos creado a Gisèle entre todas, siguiendo el mismo método que hice con Bruno, el maltratador del primer libro -nos explica la autora-. Entonces, ellas no sabían que estaban configurando el aspecto físico de un personaje que sería muy siniestro. Y para este segundo libro quería hacer lo mismo, pero con un personaje al que puedan amar, que se lo puedan llevar a casa. Por votación popular han elegido narices, orejas, manera de vestir, pelo, forma de cuerpo, manchitas en la cara, que si granitos, que si pecas... Cuando estábamos configurando el personaje, coincidió con el juicio de Gisèle Peticot y todas estábamos impactadas con su actitud, con como fue capaz de enfrentarse a todos los abusadores, con una gran dignidad que fue un ejemplo para todos, pero especialmente para las personas que también han vivido violencia sexual. Fue un grandísimo ejemplo y por eso le puse el nombre de Gisèle". Además de Gisèle, en el libro aparece un nuevo grupo de víctimas de violencia de género: "Están basadas en un patrón que he visto bastante -asegura Raquel-. No puedo decir que sean personas con nombre y apellido concreto porque son muchos grupos de mujeres que me decían: "nosotras tres hemos vivido lo mismo con este, nosotras cuatro, lo mismo con ese otro. Porque la persona que maltrata lo suele hacer de forma sistemática, no lo hace solo con una persona y ya. En la violencia machista dentro de la pareja, el maltratador puede parecer la persona más luminosa del mundo de puertas afuera. En el trabajo hacen como masking, en los grupos sociales suelen ser súper divertidos, amables con todo el mundo... solo dentro de la pareja es cuando ves su verdadera cara. Y esa faceta normalmente solo la han visto en su punto más álgido las personas que han tenido relaciones de pareja con ese individuo". Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic) "Si hay varias víctimas del mismo maltratador y un día se encuentran, flipan, porque empiezan a ver que utilizó el mismo patrón de anulación con todas -añade la dibujante-. Primero parece una especie de alma gemela: "Estamos enamorados, todo lo tenemos en común, ¿Cómo es posible que yo haya vivido sin ti?" Parece de película romántica hasta que, de repente, empiezan los pequeños detalles y frases que son el inicio de esa escalada de violencia. Pero claro, vienen en intermitencia, no vienen de repente y de forma continuada, porque si no te irías. Empiezan con una frase de mierda, luego volvemos a ser esa pareja increíble. Vale, esto solo ha sido un pequeño susto. ¡Pum! Otra frase de mierda. Un momento increíble... Y así se genera algo que se llama disonancia cognitiva, que es: "no sé si es verdad o mentira, ¿derecha o izquierda? ¿arriba o abajo? Es decir, no sé en qué realidad confiar. Y llega un momento que es tan extraña esta dualidad que estoy viviendo, que hasta desconfío de mi propio criterio. Y eso te vuelve, no digo que te vuelva loca, pero te agota la batería y las defensas, porque estás constantemente en un juego que es agotador". Dentro de esa actual banalización de la violencia contra la mujer, todos nos preguntamos cómo Donald Trump puede estar al frente del país más poderoso del mundo. "Eso habla de lo tremendamente normalizado que tenemos algunas violencias y de la poca entidad que damos a según qué colectivos cuando señalan determinadas violencias. No les damos crédito ninguno. O sea, yo, que soy feminista, sí doy crédito. Pero levanto la cabeza y me pregunto: ¿En qué mundo vivimos? Sabíamos que la lucha feminista de estos últimos años iba a tener una consecuencia, aunque no imaginábamos cuál podía ser. Con esto no quiero decir que la culpa sea de las feministas, sino que ver a tantísimas mujeres y también hombres trabajando por los derechos humanos, especialmente en el tema de los derechos de las mujeres, ha tocado los cojones a muchas personas, porque implica reorganizar la sociedad de una manera que no le interesa a muchos poderes de este mundo. O sea, el mismo sistema capitalista se apoya sobre el principio de esclavitud, de extractivismo y de trabajos no remunerados, cuidados no remunerados... Una serie de cosas que para dejar de existir o para equilibrarse, necesitan una reorganización profunda de la sociedad. Y eso molesta, claro que molesta". Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic)

"Un dibujo más vibrante, más furioso" Destacar que el dibujo de Raquel Riba Rossy parece haberse vuelto más vibrante, más furioso. "Si, se nota en el movimiento del personaje -asegura-. Me pasó una cosa y es que, cuando hice el libro Morder la manzana, con Leticia Dolera, empecé a incorporar esa visión un poco más cinematográfica. Al mismo tiempo me llegó una propuesta para hacer una serie de Lola Vendetta y, de repente, ya no podía pensarla tan solo en viñetas. Necesitaba elaborarla un poco más. Necesitaba ver cómo saltaba, como caminaba, cómo subiría unas escaleras, qué perspectiva le pondría yo a la cámara... Ha sido como una respuesta a la necesidad, al libro con Leticia Dolera y a la propuesta de la serie". Además, en este libro usa el color rojo de una forma muy original, casi poética. "Si, hay una especie de zarzillos, de hilos que envuelven a Lola vendetta y a otros personajes. Al principio no sabía muy bien como ilustrar el estrés postraumático, todo lo que implica el estrés postraumático, esa sensación de movilización, de ahogo, de hipervigilancia... Toda esa espontaneidad del personaje, esa cosa que la envuelve y la vuelve ajena a sí misma. Así que creé esa línea diferente a la línea de dibujo de Lola Vendetta, porque es una línea muy fina. Una línea de lápiz que rompe con las tintas planas y la línea de Lola Vendetta y envuelva al personaje. No quería caer en fácil, que hubiera sido crear un monstruo con bracitos o cosas así, porque entonces le tenía que poner nombre, apellido, cara, boca... todo. Pensé que no tenía que ser una masa, una sensación de que el aire se vuelve denso y la atrapa. Y me inventé ese garabato, que es el estrés postraumático". Página de 'Lola Vendetta: Katanazo al amor romántico. Parte 2' (Planeta Cómic)