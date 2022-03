Raquel Riba Rossy (Lola Vendetta) se une a otro icono del feminismo, Leticia Dolera, con su adaptación a las viñetas de Morder la manzana (Planeta Cómic), un libro en el que la actriz explicaba por qué es importante ser feminista y que también es un homenaje a las mujeres que, a lo largo de la historia, han luchado por la igualdad de la mujer.

Sabiendo el enorme éxito que Raquel tiene con Lola Vendetta le preguntamos por qué ha querido unirse a Leticia Dolera en esta adaptación. “En primer lugar porque tenía muchas ganas de trabajar con ella. Había leído el libro y me parecía que era una puerta de entrada muy sencilla a conceptos del feminismo que en otros trabajos se presentan como más teóricos o densos. Y pensé que pasarlo al lenguaje gráfico facilitaría todavía más que esos conceptos estén al alcance de todo el mundo”.

“Es ideal para personas que tengan poco tiempo para leer, porque digerir un libro con ilustraciones es mucho más fácil –añade-. También para las que, como yo, tengan más memoria visual que escrita. Y creo que es perfecto para que los jóvenes se acerquen a estos temas, porque es una generación tremendamente visual. Yo sería una persona totalmente distinta si estos conceptos hubieran entrado en mi vida cuando era una adolescente, y no hace ocho o diez años, como me pasó. Por eso nos interesa tanto llegar a los jóvenes”.

“O sea –continúa la dibujante-, es un sistema que lleva rigiendo el mundo desde hace centenares de miles de años. Ahora, gracias a la manera de vivir y a la tecnología somos más conscientes que nunca de la magnitud del problema , pero eso no significa que podamos darle la vuelta tan rápido. Hay que seguir trabajando porque cada día aparecen formas nuevas de comunicarse y el machismo también se está adaptando a ellas, como demuestra la aparición de los micromachismos”.

"Tiene que haber cambios muy profundos a nivel mundial"

Preguntamos a Raquel si eso es un poco el problema de los micromachismos, que los tenemos tan integrados que no somos conscientes. “Es como ha funcionado la economía del mundo y todos los patrones que rigen nuestro comportamiento. Por eso es normal que fracasemos. Hace unos días una amiga me decía que después tantos años de lucha todavía se veía haciendo cosas que odiaba. Eres feminista porque te has propuesto deconstruir, desmontar todo eso que estaba pasando dentro de ti. Pero esos cambios llevan muchísimo tiempo, sobre todo porque el mundo todavía está construido en esos patrones”.

“Se hace mucha publicidad de cómo está cambiando el mundo, de cómo se está abriendo a ese cambio, pero no deja de ser publicidad. Tiene que cambiar a niveles muy profundos a nivel de gestión económica mundial”.

Al femininismo a veces se le da también un aspecto negativo, comparándolo con el machismo. “Yo creo que todos los que hemos querido hablar sobre feminismo nos hemos encontrado con esa primera barrera -asegura Raquel-. A lo largo de ese trayecto nos encontramos con ciertas palabras o actitudes que intentan invalidar nuestro discurso para que no podamos avanzar. Tenemos que seguir defendiendo que el feminismo no es eso. El problema es por falta de cultura, porque yo creo que las personas que opinan eso no se han dignado a leer. Esas personas que creen que tienen la verdad absoluta sin necesidad de leer nada. Es agotador, pero nos va a tocar seguir haciendo esa aclaración durante mucho tiempo”.

En el libro Leticia Dolera confiesa que es feminista radical. Preguntamos a Raquel si comparte esa postura: “Creo que compartimos la vasta mayoría de conceptos. Lo que pasa es que yo todavía estoy en proceso de comprender hasta que el nivel de profundidad me afecta lo que estamos poniendo sobre la mesa. Es lo que Leticia o Henar Álvarez han defendido en otras ocasiones: el derecho a no tener clara tu posición todavía. Es decir, yo tengo clarísima la posición feminista, pero luego hay algunos temas en los que, aunque creo que tengo las cosas claras, quiero seguir leyendo e indagando. Porque son cosas fuertes y cuando yo haga declaraciones las quiero hacer con mucha responsabilidad”.