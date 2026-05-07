'El detalle', la disección de Jesús Carrasco de la crisis de una pareja: "Mi deseo es conseguir una sonrisa torcida"

Felipe solo quiso tener un detalle con Leticia, su mujer desde hace 23 años. Con esta premisa parte la nueva novela de Jesús Carrasco, El detalle (Seix Barral, 237 páginas), un libro en el autor extremeño navega por el declive de una relación en la época actual. Una era en la que la falta de atención y las prisas, las obligaciones de casa, el trabajo, la hipoteca o la crianza pasan factura de forma irremediable.

"Es una comedia seria" que trata un tema "grave" y "doloroso" como es la crisis de una pareja, pero sin abandonar el humor, explica Carrasco en una entrevista con RTVE Noticias. "Mi deseo es conseguir una sonrisa torcida", añade el autor, que busca que el lector se dirija a sí mismo esa sonrisa y se reconozca en las torpezas y situaciones que narra.

Carrasco se sumerge en los problemas íntimos de dos personas, dilemas que son los de todos, con una prosa elaborada y rica en metáforas, acompañada de golpes de realidad y un humor ácido y, hasta un punto, resignado.

"La historia es muy real", dice Carrasco en la céntrica librería madrileña en la que nos hemos citado para hablar de la novela. "Me gustaría decirte que he aprendido sobre parejas viendo un vídeo de Youtube, pero esto no es posible, la única manera de hablar es estando dentro", ironiza sobre su trabajo previo de documentación.

Como muchos, el autor conoce las "alegrías, penas o aburrimientos" que se comparten en una relación larga de pareja. Y nos alegra descubrir que en la suya, de casi 30 años, se siente "feliz" y " muy afortunado". Adquirida la experiencia, Carrasco confiesa que le apetecía explorar este conocimiento íntimo y hacer literatura con él. "A partir de esa idea empecé a escribir este libro", asegura.

Un viaje para retroceder al primer beso Felipe, el protagonista de esta historia de dos, disecciona los momentos de esos años de relación para entender qué y cómo ha pasado. Dónde y en qué momento puede llegar a torcerse un amor que nace de la ilusión, se alimenta con la complicidad y crece con la rutina cotidiana. La misma rutina que muchas veces acaba matándolo. Este esposo enamorado quiere frenar la distancia que le separa de su esposa con un detalle romántico, un viaje sorpresa a la ciudad eslovena en la que ambos se dieron el primer beso: Novo Mesto. Acciones más propias de las películas y que no tienen el mismo resultado cuando se ponen en práctica en la vida real. Yo solo pretendía tener un detalle con Leticia, en ningún caso tasar la consistencia ni la calidad de nuestra relación. Y en esa distancia entre la ingenuidad bobalicona de mi detalle y la verdadera naturaleza del problema estaba la clave (Pág. 149).