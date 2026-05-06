Cuidado con esta página web: anuncia una crema facial de forma fraudulenta

Nos habéis consultado a través de nuestro canal de WhatsApp por una página web que anuncia un producto facial llamado "crema NYX" con ingredientes naturales. Es falso, se trata de un portal que no es fiable, según confirman a VerificaRTVE el Instituto Nacional de Ciberseguridad, FACUA y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

."Cuidado facial natural, resultados extraordinarios", leemos en la web que anuncia "La crema NYX". Destacan que contiene "ingredientes 100% naturales" como "aloe vera, lavanda o cera de abeja". Se informa de que "nutre, protege y regenera tu piel". El producto se vende por un precio de 14,90 euros, con un descuento aplicado del 17%. El texto viene acompañado por una fotografía de un tubo de crema de la marca Medicube.

La web que anuncia el producto no es fiable El INCIBE asegura a VerificaRTVE que la página web "no es fiable" y que podría tratarse de "una estafa o producto engañoso". Destaca que la URL contiene múltiples parámetros de seguimiento y procede de publicidad tipo "ganar dinero fácil" o "producto milagro, muy habitual en campañas agresivas que redirigen a páginas creadas rápidamente para captar datos o dinero". Además, "no hay información fiable sobre nyxes.online como empresa legítima". El organismo indica que presenta señales comunes de fraude: "promesas poco realistas, falta de información legal, dominio poco conocido y uso de nombres genéricos". Añade que tampoco cuenta con una presencia sólida en plataformas fiables. FACUA confirma a VerificaRTVE que "la web no está operativa" y que "hay elementos de sobra para desconfiar de la empresa", como "un teléfono falso" o "un correo inválido". Informan, además, de que van a presentar denuncias ante el Ministerio para la Transformación Digital y ante el Ministerio de Consumo. En VerificaRTVE hemos analizado esta página web y constatamos que contiene elementos sospechosos. Se presenta bajo el nombre comercial "Crema NYX", mientras que la marca de la crema que aparece en las imágenes y que enlaza en los botones de comprar es 'Medicube'. En la página web oficial de Medicube se anuncia la crema con la descripción es "mascarilla facial de colágeno de secado rápido y fácil aplicación durante la noche". Además, los ingredientes que forman parte de la composición de este producto son distintos a los que en la web sospechosa se presentan como "naturales". Además, cuando hacemos clic en el botón 'comprar' la web nos redirige a un portal checo. Con las herramientas Verificaremails y CaptainVerify comprobamos que la dirección de email que proporciona la web es "inválida" y "arriesgada". Además, el teléfono que aparece en el apartado de 'aviso legal' pertenece a Airbnb y tiene varias denuncias, según la herramienta ListaSpam. El domicilio social de la empresa que figura en el apartado 'contacto' es falso. Lo comprobamos tras realizar una búsqueda en Google Maps, ya que la calle indicada no existe ni corresponde al código postal aportado. Resultado de las herramientas de verificación de email y teléfono sobre la web VerificaRTVE

Un producto "de origen dudoso" La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) señala a VerificaRTVE que "la página presenta varios elementos objetivos que suelen estar presentes en webs no fiables de comercialización de productos cosméticos": "No se identifica claramente la empresa que está detrás"

"Ausencia de información obligatoria o clave, como el listado detallado de ingredientes. Solo se mencionan referencias genéricas a 'ingredientes naturales' o a grupos de ingredientes, sin especificación concreta"

"Posicionamiento en el ámbito de lo 'natural' o 'alternativo', un terreno en el que habitualmente proliferan productos cosméticos de origen dudoso que no cumplen con los estándares de información y trazabilidad exigibles"

"Hay una clara similitud en el nombre de una reconocida marca internacional" Stanpa recuerda que "el uso de productos cosméticos de origen dudoso puede entrañar riesgos para la seguridad de los consumidores si no cumplen con la normativa vigente".