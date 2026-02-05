OMRON no vende glucómetros no invasivos a través de esta página web

Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico por una página web que promueve la venta de un glucómetro "sin pinchazo" de la marca OMRON. La Federación Española de Diabetes (FEDE) y FACUA aseguran a VerificaRTVE que es una estafa y OMRON nos confirma que no vende medidores de glucosa en sangre. Además, el dispositivo no está reconocido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

"Sin pinchazos en el dedo, no se requieren tiras de pruebas" y con "monitoreo cómodo y preciso", leemos en la página web que vende el producto por la que nos habéis preguntado. Se presenta con el nombre comercial "OMRON Glucómetro no invasivo" y se ofrece a un precio rebajado de 110 a de 55 euros. La web asegura, además, que el producto "cumple con los estándares de salud europeos".

OMRON no comercializa este medidor de glucosa en sangre La empresa OMRON asegura a VerificaRTVE que "actualmente" no tiene "ningún medidor de glucosa en sangre. Anteriormente teníamos este tipo de productos, pero ya no se fabrican". Además, nos confirma que ya han detectado otros casos anteriores en los que se han vendido productos ilegalmente bajo el nombre de su marca. En la página web de OMRON observamos que no ofrece glucómetros, sino monitores de presión arterial, electrocardiogramas, básculas, nebulizadores, oxímetros y termómetros. Los glucómetros son dispositivos que sirven para medir los niveles de glucosa en sangre mediante un pinchazo en el dedo. Los denominados no invasivos lo hacen sin necesidad de punciones ni extracción de sangre, sino a través de la piel u otros fluidos.

El dispositivo no está reconocido por la AEMPS ni por la FEDE La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) nos confirma que este glucómetro no aparece en su registro de productos sanitarios comercializados. "Para ser comercializados, deben ser evaluados por un organismo notificado que garantice su calidad, seguridad y eficacia. Como resultado de esta evaluación, estos productos deben llevar en un lugar bien visible el marcado CE seguido de cuatro números, que identifican al organismo que ha hecho la evaluación. En las imágenes de la web, solo aparece un logo de marcado CE, pero no es el que corresponde", nos explica la AEMPS. La Federación Española de Diabetes (FEDE) sostiene que "no existe ningún glucómetro sin pinchazo fiable y seguro para pacientes con diabetes" y concluye que se trata de "una estafa recurrente". Desde la Federación señalan que ya se han encontrado "este mismo dispositivo haciéndose pasar por otras marcas antes" y que, si alguien lo compra, "lo que llegará al domicilio probablemente sea un oxímetro sin más y después no habrá forma de reclamar". Además, subrayan: "Aunque existan algunos glucómetros no invasivos que sí dependan de una marca legal y registrada, en ningún caso están reconocidos por la AEMPS como dispositivo sanitario válido para la diabetes".