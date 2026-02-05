OMRON no vende glucómetros no invasivos a través de esta página web
Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico por una página web que promueve la venta de un glucómetro "sin pinchazo" de la marca OMRON. La Federación Española de Diabetes (FEDE) y FACUA aseguran a VerificaRTVE que es una estafa y OMRON nos confirma que no vende medidores de glucosa en sangre. Además, el dispositivo no está reconocido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
"Sin pinchazos en el dedo, no se requieren tiras de pruebas" y con "monitoreo cómodo y preciso", leemos en la página web que vende el producto por la que nos habéis preguntado. Se presenta con el nombre comercial "OMRON Glucómetro no invasivo" y se ofrece a un precio rebajado de 110 a de 55 euros. La web asegura, además, que el producto "cumple con los estándares de salud europeos".
OMRON no comercializa este medidor de glucosa en sangre
La empresa OMRON asegura a VerificaRTVE que "actualmente" no tiene "ningún medidor de glucosa en sangre. Anteriormente teníamos este tipo de productos, pero ya no se fabrican". Además, nos confirma que ya han detectado otros casos anteriores en los que se han vendido productos ilegalmente bajo el nombre de su marca.
En la página web de OMRON observamos que no ofrece glucómetros, sino monitores de presión arterial, electrocardiogramas, básculas, nebulizadores, oxímetros y termómetros. Los glucómetros son dispositivos que sirven para medir los niveles de glucosa en sangre mediante un pinchazo en el dedo. Los denominados no invasivos lo hacen sin necesidad de punciones ni extracción de sangre, sino a través de la piel u otros fluidos.
El dispositivo no está reconocido por la AEMPS ni por la FEDE
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) nos confirma que este glucómetro no aparece en su registro de productos sanitarios comercializados. "Para ser comercializados, deben ser evaluados por un organismo notificado que garantice su calidad, seguridad y eficacia. Como resultado de esta evaluación, estos productos deben llevar en un lugar bien visible el marcado CE seguido de cuatro números, que identifican al organismo que ha hecho la evaluación. En las imágenes de la web, solo aparece un logo de marcado CE, pero no es el que corresponde", nos explica la AEMPS.
La Federación Española de Diabetes (FEDE) sostiene que "no existe ningún glucómetro sin pinchazo fiable y seguro para pacientes con diabetes" y concluye que se trata de "una estafa recurrente". Desde la Federación señalan que ya se han encontrado "este mismo dispositivo haciéndose pasar por otras marcas antes" y que, si alguien lo compra, "lo que llegará al domicilio probablemente sea un oxímetro sin más y después no habrá forma de reclamar". Además, subrayan: "Aunque existan algunos glucómetros no invasivos que sí dependan de una marca legal y registrada, en ningún caso están reconocidos por la AEMPS como dispositivo sanitario válido para la diabetes".
La web anuncia el producto de forma fraudulenta
Hemos analizado la web que promueve este producto con la herramienta Virus Total y el resultado que obtenemos es que el portal es "sospechoso" y la califica como phishing. Además, observamos ciertos elementos que hacen sospechar de la fiabilidad de la página. Tras realizar una búsqueda por palabras clave con el nombre del grupo que supuestamente está detrás, no obtenemos ningún resultado. En su apartado de "contacta con nosotros" encontramos un email que no existe, según la herramienta Email Awesome. Y la dirección postal también es incorrecta. Según la web el grupo se ubica en la calle Gran Vía número 45 de Madrid, pero ahí se sitúa la sede de la Oficina de Atención Integral al Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid (OIAC).
Los certificados que aparecen en la web son falsos. En la página aparece una imagen con cuatro certificados bajo un texto en húngaro que dice: "Obtención de un certificado profesional". La misma foto se utiliza para promover otros productos similares (1, 2, 3). Al menos, tres certificados son falsos. Uno de ellos es de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FAD), pero hemos comprobado que el dispositivo no aparece en su lista. La AEMPS nos confirma que otro es de una empresa de metales y el tercero es el ejemplo modelo. Se puede ver en la siguiente imagen.
En VerificaRTVE hemos consultado al secretario general de FACUA sobre la web que anuncia el glucómetro. "El aviso legal deja claro que están vulnerando la legislación. No cumple las obligaciones de la normativa europea en cuanto a información sobre datos de la empresa y derechos de los consumidores", recalca Rubén Sánchez.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado en otras ocasiones de páginas fraudulentas que anuncian la venta de medicamentos para tratar la diabetes y de los riesgos asociados a su consumo. En esta noticia te informamos de unas cápsulas no curan los síntomas ni las causas de la enfermedad. En esta otra publicación te alertamos de un té que no cura ni controla la diabetes.