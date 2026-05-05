'The Rolling Stones' estrenará el 10 de julio su nuevo álbum, 'Foreign Tongues'
- El disco vuelve a los orígenes blues y country de la banda
- Por el momento, no han detallado si el nuevo lanzamiento irá acompañado de una gira internacional
La mítica banda rockera The Rolling Stones ha anunciado este martes a través de redes sociales que su nuevo álbum de estudio, Foreign Tongues, saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, In the Stars, ya está disponible en 'streaming'.
El grupo británico, formado en 1962, ha agregado en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock". Por el momento, no han detallado si el nuevo lanzamiento irá acompañado de una gira internacional.
Se trata de su 25º disco y su primer trabajo de estudio desde Hackney Diamonds, en 2023, con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy. Desde 1997, los Stones han lanzado cinco álbumes.
Sus Satánicas Majestades, que han acompañado el anuncio con un vídeo en el que aparecen trabajando en un estudio, tienen previsto presentar este el lanzamiento en un evento en Nueva York, donde se prevé que ofrezcan nuevos detalles sobre el álbum.
Asimismo, ya está disponible en redes el vídeo de In the Stars, su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda. La banda también ha compartido previamente un breve fragmento del tema en un vídeo de 13 segundos dirigido a sus millones de seguidores en sus redes, en el que aparecía su emblemático logotipo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento. En abril lanzaron un vinilo de edición limitada con la canción Rough and Twisted, que también forma parte del disco, distribuido en tiendas independientes y agotado en pocas horas.
El pasado sábado, los Stones desvelaron el título de este nuevo disco tras varios meses de avances y mensajes enigmáticos en redes.
La incógnita de nuevas giras
Los Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como '(I Can't Get No) Satisfaction', 'Paint It Black' o 'Start Me Up', además de 14 álbumes número uno y ocho sencillos en lo más alto de las listas en Reino Unido.
Sin embargo, su actividad en directo ha estado marcada en los últimos años por las dudas sobre la viabilidad de nuevas giras. La que tenían prevista para este 2026 por Europa fue cancelada debido a las dificultades que, según el guitarrista Keith Richards, de 82 años, le suponía mantener físicamente el desgaste que implican estos directos en grandes estadios. Su última gran gira europea fue el "Sixty" en 2022 para celebrar sus 60 años.