'The Rolling Stones' estrenará el 10 de julio su nuevo álbum, 'Foreign Tongues'

La mítica banda rockera The Rolling Stones ha anunciado este martes a través de redes sociales que su nuevo álbum de estudio, Foreign Tongues, saldrá a la venta el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, In the Stars, ya está disponible en 'streaming'.

El grupo británico, formado en 1962, ha agregado en un breve comunicado que el nuevo disco está "arraigado en el blues, el country y el rock". Por el momento, no han detallado si el nuevo lanzamiento irá acompañado de una gira internacional.

Se trata de su 25º disco y su primer trabajo de estudio desde Hackney Diamonds, en 2023, con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy. Desde 1997, los Stones han lanzado cinco álbumes.

Sus Satánicas Majestades, que han acompañado el anuncio con un vídeo en el que aparecen trabajando en un estudio, tienen previsto presentar este el lanzamiento en un evento en Nueva York, donde se prevé que ofrezcan nuevos detalles sobre el álbum.

Asimismo, ya está disponible en redes el vídeo de In the Stars, su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda. La banda también ha compartido previamente un breve fragmento del tema en un vídeo de 13 segundos dirigido a sus millones de seguidores en sus redes, en el que aparecía su emblemático logotipo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento. En abril lanzaron un vinilo de edición limitada con la canción Rough and Twisted, que también forma parte del disco, distribuido en tiendas independientes y agotado en pocas horas.

El pasado sábado, los Stones desvelaron el título de este nuevo disco tras varios meses de avances y mensajes enigmáticos en redes.