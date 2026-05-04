Personas con discapacidad reclaman más inclusión laboral
- La Asamblea conmemora el 20 aniversario de la Convención de la ONU
- CERMI destaca avances en derechos y pide más oportunidades de empleo
La Asamblea de Extremadura ha acogido un acto institucional con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovido por la ONU. Un acuerdo que marcó un cambio de enfoque al situar la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos.
Desde entonces, se ha avanzado en visibilización, participación social y autonomía, dejando atrás una visión asistencial o meramente sanitaria. Durante el acto, representantes institucionales y del movimiento asociativo han coincidido en que las personas con discapacidad aportan a la sociedad en igualdad de condiciones.
Derechos y participación social
El presidente de CERMI Extremadura, Pedro Calderón, ha subrayado ese cambio de paradigma asentado durante dos décadas: “Tener derecho a la vida en comunidad, y en realidad hemos avanzado mucho en visibilización y el reconocimiento de las situaciones de discapacidad como un colectivo que aporta a la sociedad y no que resta a la sociedad”.
La Convención dela ONU sentó las bases para combatir la discriminación y reforzar la igualdad, promoviendo la inclusión plena en todos los ámbitos.
Retos en el empleo
Pese a los avances, uno de los principales desafíos sigue siendo el acceso al empleo. El usuario de CERMI, Daniel Cardenal, ha pedido más implicación del tejido empresarial: “A ver si nos escucha la gente, y sobre todos los empresarios, porque en una empresa de serigrafía es más fácil, pero para algo que necesita más ayuda les cuesta contratar a las personas con discapacidad”.
Desde la Junta, la consejera de Salud y Dependencia, Sara García Espada, ha señalado que se trabaja en reforzar los recursos públicos: “Como saben el pacto de gobierno lleva implícito un aumento del presupuesto en la Consejería de Salud, así que estamos trabajando mucho para hacer posible cuanto antes ese nuevo presupuesto”.