Personas con discapacidad reclaman más inclusión laboral

La Asamblea de Extremadura ha acogido un acto institucional con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovido por la ONU. Un acuerdo que marcó un cambio de enfoque al situar la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos.

Desde entonces, se ha avanzado en visibilización, participación social y autonomía, dejando atrás una visión asistencial o meramente sanitaria. Durante el acto, representantes institucionales y del movimiento asociativo han coincidido en que las personas con discapacidad aportan a la sociedad en igualdad de condiciones.

Derechos y participación social El presidente de CERMI Extremadura, Pedro Calderón, ha subrayado ese cambio de paradigma asentado durante dos décadas: “Tener derecho a la vida en comunidad, y en realidad hemos avanzado mucho en visibilización y el reconocimiento de las situaciones de discapacidad como un colectivo que aporta a la sociedad y no que resta a la sociedad”. La Convención dela ONU sentó las bases para combatir la discriminación y reforzar la igualdad, promoviendo la inclusión plena en todos los ámbitos.