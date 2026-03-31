El Congreso aprueba reformas en todo el edificio para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad

Hay varios espacios del Congreso de los Diputados que son de difícil accesibilidad para las personas con discapacidad. Una de ellas es la tribuna de oradores, uno de los espacios sin duda más emblemáticos del hemiciclo. Para acabar con esta situación, la mesa de la Cámara Baja ha aprobado este martes un plan de reformas que afectará a varios espacios del edificio y que ha sido acordado con varias asociaciones.

Según un informe técnico del Congreso al que ha tenido acceso RTVE.es, el total de las reformas asciende a más de 3,5 millones de euros y las primeras actuaciones comenzarán las próximas semanas. El nuevo plan ha sido aprobado con los votos a favor de PSOE y de Sumar.

La Cámara Baja acordó ya en 2020 iniciar los estudios para poder llevar a cabo las reformas que permitan, por ejemplo, que diputados con sillas de ruedas puedan tener acceso a la mayoría de espacios. La propuesta llegaba, en aquel entonces, para que el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique pudiera sentarse en la bancada de los morados. El plan de estudio, sin embargo, se quedó en un cajón.

La tribuna de oradores y el espacio de la mesa también incorporará mejoras en su accesibilidad. Congreso de los Diputados

Con la reforma que ahora sí que ha obtenido luz verde, la tribuna del Congreso incorporará elementos mecánicos que quedarán ocultos para asegurar la accesibilidad y posibilitar que todas las personas puedan subir en igualdad de condiciones. Uno de los puntos que destaca el informe es que todos estos cambios se llevarán a cabo conservando todos los elementos ornamentales y "sin afectar a la imagen histórica del edificio".

Asimismo, para las personas ciegas o con baja visión se instalará una nueva tecnología en todo el Palacio del Congreso para poder localizar con más facilidad las salas de comisiones, los aseos o los departamentos. Se trata de señalética inteligente que es detectada instantáneamente por la cámara del teléfono móvil sin necesidad de enfocar o encuadrar. Al acceder, proporcionará información mediante audio; en el caso de personas con problemas de audición se ofrecerán mensajes visuales y en lengua de signos.

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha celebrado que la mesa haya dado su visto bueno a esta reforma ya que "cumplirá con una cuestión de justicia social", según ha explicado en sus redes sociales. Armengol también ha agradecido la implicación a lo largo de estos años de las las asociaciones por la discapacidad. "Que este edificio sea accesible es un paso adelante para garantizar los derechos de la ciudadanía", ha concluido.

Las primeras acciones serán visibles ya las próximas semanas, comenzado por la instalación de la nueva señalética; en el caso de las obras será necesario esperar a su licitación. Fuentes de la Presidencia del Congreso explican que tras el parón de Semana Santa se hará un acto con asociaciones por la discapacidad para presentar la totalidad de la reforma.