Supermercados, a por la accesibilidad universal

Distinto es el perfil de Teo. A consecuencia de un accidente de tráfico va en silla de ruedas desde hace 4 años. A él le gusta comprar sólo, no quiere tener que pedir ayuda. Lo primero que le agrada en el mismo establecimiento accesible son las distintas opciones de carro. Ve los adaptados, “que no los tienen todas las tiendas, nos precisa”. El coge cesto con asa fija. Es la que le resulta más cómoda con la silla.“El primer problema al ir en silla de ruedas, es el carro. Pocos establecimientos tienen los adaptados o cuentan con distintas opciones para que podamos coger el que nos resulte más cómodo” nos cuenta.

En genérico, Teo reconoce que lo que más agradece es encontrar amplitud en los pasillos, y en las secciones, y que se cuide la altura de las baldas. En la sección de frutería este establecimiento no obliga al cliente a pesar lo que coge. “Otra medida que sintoniza con nosotros” recalca. “Cerrar la bolsa, alzarla, llegar a pulsar el botón, cogerla..es tela”.

“Si las baldas están muy altas ya tengo que estar pidiendo el favor de que me las bajen, no me gusta“