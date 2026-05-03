Los hospitales y centros médicos se convierten en foco de los ataques de conflictos armados

Un día como hoy hace diez años se aprobaba en la ONU una resolución para proteger las misiones médicas en los conflictos armados. Pero la medida solo ha quedado sobre el papel y, en la actualidad, los hospitales y centros médicos se han convertido en el foco de los ataques.

Fue en 2015 cuando un ataque con bombas del ejército estadounidense contra un hospital en Kunduz, al norte de Afganistán, removió conciencias. Hubo 42 muertos y fue lo que motivó a que el Consejo de Seguridad de la Onu aprobara posteriormente una resolución para proteger las misiones médicas.

Sin embargo, este tipo de ataques está alcanzando cifras récord y la tendencia es alarmante.

Los estados fijan como objetivos a hospitales y centros médicos "Los estados, no los actores armados no estatales, sino los propios estados son los que están realizando un número de ataques muy elevado contra las instalaciones médicas", explica a TVE Raquel González, Coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) España. Recalca que se ha visto recientemente en Ucrania, Palestina o Sudán. Precisamente, en Laknkien, Sudán del Sur, acaba de cerrar definitivamente un hospital de MSF que fue atacado por fuerzas estatales en febrero. Esto va a dejar sin asistencia médica a unas 250.000 personas. Los ataques a instalaciones sanitarias son ilegales, pero solamente en 2025 hubo más de 1.300, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una tendencia "preocupante" y sensación de "impunidad" Raquel Ayora, directora general de Médicos Sin Fronteras explica a RNE que la situación actual es muy preocupante. "Solamente en un año, entre el 2024 y el 2025, el número de muertos producto de ataques contra trabajadores de salud o contra servicios de salud se ha duplicado." "Se hablaba a veces, cuando había ataques a hospitales, de errores. Pero ahora no, ahora hay una nueva narrativa y es que el personal médico ha pasado a ser sospechoso y, aún sin comprobarlo, puede ser atacado", prosigue González. La sensación generalizada es de que hay más impunidad. Tras el ataque de 2015 al hospital de Kunduz, la Administración de Barack Obama pidió perdón públicamente. Ahora, esa actitud ni siquiera se espera.