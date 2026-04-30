No son Donald Trump y Serena Williams jugando al tenis en la actualidad, es un vídeo de 2015
- No son cubanos pidiendo la intervención de Trump en Cuba por la crisis, es un vídeo creado con IA
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En redes sociales difunden como actual un vídeo publicado el 27 de abril por Donald Trump en su perfil de Truth Social en el que aparece jugando al tenis con la tenista profesional Serena Williams. Algunos usuarios lo comparten asegurando que "los medios no quieren que veas esto", al tiempo que alaban su buena forma física, apenas dos días después del intento de atentado en Washington. Pero se trata de imágenes descontextualizadas que se grabaron hace más de 10 años, el 7 de abril de 2015, en la inauguración de las instalaciones de tenis del Trump National Golf Club de Washington DC, en Virginia (Estados Unidos).
Un mensaje de X compartido más de 11.000 veces y con 2,6 millones de visualizaciones desde el 27 de abril dice en inglés: "Dios mío, Trump acaba de publicar este impactante vídeo en el que aparece jugando al TENIS con Serena Williams. ¡GUAU! Los medios tradicionales NO quieren que veas esto". La grabación muestra a Donald Trump jugando al tenis con Serena Williams. El propio Trump ha compartido este video en su perfil de Truth Social, apenas dos días después del intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Un vídeo real de hace una década
No son Trump y Serena Williams jugando al tenis en la actualidad, es un vídeo grabado en 2015. Son imágenes del 7 de abril de 2015 durante la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de Tenis del Trump National Golf Club de Washington DC, en Virginia (Estados Unidos). Así lo informaron medios estadounidenses como el diario The Washington Post. En las fotografías de agencia de dicho evento se pueden comprobar las similitudes con la vestimenta de Trump y Williams y el entorno (1,2 y 3). El día siguiente al evento, el perfil de Facebook del mismo campo de golf difundió este otro vídeo que muestra la misma escena desde otro punto de vista.
En VerificaRTVE ya hemos advertido en otras ocasiones sobre la viralización de vídeos antiguos de Donald Trump presentados como actuales. Es el caso de estas imágenes descontextualizadas que se difundieron los días previos a la última toma de posesión de Trump.