No son Donald Trump y Serena Williams jugando al tenis en la actualidad, es un vídeo de 2015

En redes sociales difunden como actual un vídeo publicado el 27 de abril por Donald Trump en su perfil de Truth Social en el que aparece jugando al tenis con la tenista profesional Serena Williams. Algunos usuarios lo comparten asegurando que "los medios no quieren que veas esto", al tiempo que alaban su buena forma física, apenas dos días después del intento de atentado en Washington. Pero se trata de imágenes descontextualizadas que se grabaron hace más de 10 años, el 7 de abril de 2015, en la inauguración de las instalaciones de tenis del Trump National Golf Club de Washington DC, en Virginia (Estados Unidos).

Un mensaje de X compartido más de 11.000 veces y con 2,6 millones de visualizaciones desde el 27 de abril dice en inglés: "Dios mío, Trump acaba de publicar este impactante vídeo en el que aparece jugando al TENIS con Serena Williams. ¡GUAU! Los medios tradicionales NO quieren que veas esto". La grabación muestra a Donald Trump jugando al tenis con Serena Williams. El propio Trump ha compartido este video en su perfil de Truth Social, apenas dos días después del intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.