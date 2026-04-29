La jueza de la dana cita como testigo a Susana Camarero, vicepresidenta del Gobierno valenciano, el 10 de junio
- Camarero ocupaba la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda cuando se produjeron las inundaciones
El juzgado de Catarroja, Valencia, que dirige la investigación penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, para el próximo 10 de junio.
Camarero ocupaba la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda cuando se produjeron las inundaciones en la provincia de Valencia, que dejaron 230 muertos y era ya número dos del Govern valenciano.
La letrada del juzgado ha señalado para los días 29 de mayo y 1, 3, 4 y 8 de junio las declaraciones de otros cinco testigos, trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Camarero declaró este martes en la comisión de investigación de Les Corts valencianas que la Generalitat hizo todo lo que pudo aquel día. Asimismo, defendió que desde primera hora ella misma estuvo pendiente de la evolución de la situación en centros asistenciales, como responsable de la cartera de Servicios Sociales, y negó un "abandono de las residencias".
Esta tarde ha comparecido en la comisión de la DANA de las Corts
Valencianas Susana Camarero,
la vicepresidenta del consej camarero ha señalado que hizo todo lo que pudo
aquel 29 de octubre y que nunca
dejó de estar contactada.
También ha defendido el sistema de teleasistencia porque a pesar
de la tragedia todas las personas que pulsaron el botón dice fueron atendidas
Esta comisión ha retomado su agenda tras más de dos meses y estaban también
citados el vicepresidente tercer y Conseller
de Medio Ambiente, Vicente Martínez, y el conseller de Agricultura, Miguel
Barrachea
Como se ha comentado, asisto a un acto en la CEP, un acto que tenía en
agenda, que no condicionó que siguiera pendiente de la situación antes,
durante y después del acto, como se puede
demostrar. Y a ustedes, señorías de la izquierda,
no les duelen más las personas fallecidas que a mí, porque fui yo la
que personalmente estuve en contacto con la residencia nada más conocer lo
que estaba pasando.
Y lo que me parece muy grave
es el bulo que se ha creado durante mucho tiempo diciendo que los usuarios
llamaban al botón y que no había
nadie al otro lado, que nadie respondía.
Y eso no es cierto
Y mientras esto ocurría adentro, está la imagen de fuera de las CORS,
mientras comparecía a quien escuchábamos, Susana Camarero, en la
comisión de investigación.
Las asociaciones de víctimas han pedido la retirada del acta parlamentaria a
Carlos Mazón y ya han
mostrado su enfado con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana de archivar las querellas
contra el expresidente.
Vamos a impulsar que desde los ayuntamientos
se presente una moción para pedir que se le quite el acta, que se le pida que
deje el acta o
se le quite el aforamiento a Carlos Mazón.
Estamos totalmente en desacuerdo del
auto del Tribunal Superior de Justicia.
Esto nos ha parecido abominable, que ya han rechazado los recursos..
de súplica que los abogados, casi todos los abogados que tienen víctimas,
En este sentido, alegó que nunca dejó de estar "conectada", ni siquiera durante un acto celebrado ya de tarde y que formaba parte de su agenda oficial. "Los mensajes así lo acreditan", justificó. Asimismo, descartó que se produjesen "víctimas de la teleasistencia".
La gestión política de la tragedia también es objeto de examen en otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en el ámbito judicial, a través de un juzgado de Catarroja, una de las localidades más afectadas por la dana. El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no será investigado judicialmente por su actuación, tal como confirmó el lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El juzgado de Catarroja, no obstante, dio este martes cinco días de plazo para que Mazón aporte voluntariamente su listado de llamadas y mensajes el día de la tragedia, además de las facturas correspondientes a los listados de llamadas.