La jueza de la dana cita como testigo a Susana Camarero, vicepresidenta del Gobierno valenciano, el 10 de junio

Esta tarde ha comparecido en la comisión de la DANA de las Corts

Valencianas Susana Camarero,

la vicepresidenta del consej camarero ha señalado que hizo todo lo que pudo

aquel 29 de octubre y que nunca

dejó de estar contactada.

También ha defendido el sistema de teleasistencia porque a pesar

de la tragedia todas las personas que pulsaron el botón dice fueron atendidas

Esta comisión ha retomado su agenda tras más de dos meses y estaban también

citados el vicepresidente tercer y Conseller

de Medio Ambiente, Vicente Martínez, y el conseller de Agricultura, Miguel

Barrachea

Como se ha comentado, asisto a un acto en la CEP, un acto que tenía en

agenda, que no condicionó que siguiera pendiente de la situación antes,

durante y después del acto, como se puede

demostrar. Y a ustedes, señorías de la izquierda,

no les duelen más las personas fallecidas que a mí, porque fui yo la

que personalmente estuve en contacto con la residencia nada más conocer lo

que estaba pasando.

Y lo que me parece muy grave

es el bulo que se ha creado durante mucho tiempo diciendo que los usuarios

llamaban al botón y que no había

nadie al otro lado, que nadie respondía.

Y eso no es cierto

Y mientras esto ocurría adentro, está la imagen de fuera de las CORS,

mientras comparecía a quien escuchábamos, Susana Camarero, en la

comisión de investigación.

Las asociaciones de víctimas han pedido la retirada del acta parlamentaria a

Carlos Mazón y ya han

mostrado su enfado con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana de archivar las querellas

contra el expresidente.

Vamos a impulsar que desde los ayuntamientos

se presente una moción para pedir que se le quite el acta, que se le pida que

deje el acta o

se le quite el aforamiento a Carlos Mazón.

Estamos totalmente en desacuerdo del

auto del Tribunal Superior de Justicia.

Esto nos ha parecido abominable, que ya han rechazado los recursos..

de súplica que los abogados, casi todos los abogados que tienen víctimas,