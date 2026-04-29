Iberoamérica quiere regular el acceso de los jóvenes a las redes sociales
- 22 países se reúnen en Zamora para tratar temas de Infancia y Juventud ante la próxima Cumbre Iberoamericana
- La ministra Sira Rego defiende la importancia de la cooperación frente a la incertidumbre mundial
El secretario general de Iberoamérica, Andrés Allamand, ha reclamado que los países de la organización adopten medidas que regulen y restrinjan el acceso de los adolescentes a las redes sociales. Allamand ha realizado esta petición en la inauguración de dos reuniones preparatorias sobre infancia y juventud de la XXX Cumbre Iberoamericana en la que se dan cita ministros, secretarios de Estado y responsables del área de los 22 países de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Allamand ha planteado que en la Cumbre, que se celebrará en noviembre en Madrid, se adopte una recomendación y una propuesta para atajar los problemas que las redes están causando entre los jóvenes. Allamand ha explicado que ya hay países que han prohibido ese acceso por ley, como Australia, que fue el primero, y luego Indonesia, mientras que tienen muy avanzada la normativa Francia o Dinamarca. España también trabaja para prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como anunció el presidente del Gobierno el pasado febrero.
Como vienen advirtiendo muchos expertos, Allamand ha vinculado ese acceso a redes a edades más tempranas con los problemas de salud mental de la adolescencia. Ha aludido a los "problemas de ansiedad" que les genera a los jóvenes el estar sometidos a la presión de las redes sociales.
El ejemplo de Brasil
Por su parte, la directora general de Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), Tamara Díaz, ha asegurado que existe una voluntad de cooperación frente a los desafíos de la infancia y la adolescencia en materias como salud mental, bienestar o entornos digitales. El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica ha elaborado un estudio con propuestas sobre el reto de la salud mental para implementar por los distintos gobiernos.
El director de Políticas Públicas Transversales de Juventud del Gobierno de Brasil, Nilson Florentino Junior, ha puesto de ejemplo la ley de su país de cara a consensuar entre los países iberoamericanos una regulación sobre el acceso de los jóvenes al entorno digital y las redes sociales. Ha explicado a los periodistas que en Brasil, donde hay 45 millones de jóvenes, es necesario comprobar la edad del menor que accede a la red. Ese control de la edad no sólo permite restringir el acceso a los menores a determinados contenidos, sino que también resulta útil para impedir que adultos con malas intenciones accedan a grupos de internet dirigidos a la infancia, ha expuesto.
Rego defiende el multilateralismo
La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha defendido la cooperación entre los países iberoamericanos y la apuesta por el respeto al derecho internacional frente a las "profundas transformaciones y enormes incertidumbres" que se viven actualmente a nivel mundial. En el tiempo actual, en el que los consensos internacionales se "debilitan", se da un "repliegue" de los espacios de cooperación, se pone en cuestión el multilateralismo y algunos pretenden "sustituir el diálogo por la imposición", es cuando Iberoamérica tiene que fortalecer esa cooperación, según ha argumentado la ministra.
"Nuestra comunidad se ha construido precisamente sobre la convicción de que los grandes desafíos no se enfrentan en soledad", ha subrayado Rego, para apostar por el multilateralismo , la cooperación entre los pueblos y el respeto al derecho internacional. También ha mencionado los "desafíos estructurales" que afronta la región iberoamericana en cuestión de infancia y juventud relativos a la pobreza, la violencia, la precariedad juvenil, la crisis ecosocial o el impacto de los entornos digitales, frente a los cuales "se necesitan respuestas compartidas".