No son una madre y su hijo en Sudán "antes de ser ejecutados por los islamistas", es IA

En redes sociales se difunde una foto de una mujer abrazando a un niño y la presentan como si fueran una madre y su hijo antes de ser "ejecutados por los islamistas" en el marco de la guerra en Sudán. Es falso, es una imagen creada con inteligencia artificial (IA) que circula en redes sociales desde 2025.

Un mensaje de X compartido más de 16.000 veces desde el 24 de abril adjunta la foto de una mujer abrazando a un menor agachada en el suelo, donde se aprecian las sombras de dos personas armadas y afirma: "DESGARRADOR: Una madre en Sudán abraza a su hijo pequeño segundos antes de ser ejecutados por los islamistas. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está la indignación mundial?".