No son una madre y su hijo en Sudán "antes de ser ejecutados por los islamistas", es IA
En redes sociales se difunde una foto de una mujer abrazando a un niño y la presentan como si fueran una madre y su hijo antes de ser "ejecutados por los islamistas" en el marco de la guerra en Sudán. Es falso, es una imagen creada con inteligencia artificial (IA) que circula en redes sociales desde 2025.
Un mensaje de X compartido más de 16.000 veces desde el 24 de abril adjunta la foto de una mujer abrazando a un menor agachada en el suelo, donde se aprecian las sombras de dos personas armadas y afirma: "DESGARRADOR: Una madre en Sudán abraza a su hijo pequeño segundos antes de ser ejecutados por los islamistas. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está la indignación mundial?".
Una captura de un vídeo antiguo generado con IA
A partir de una búsqueda inversa de imagen hemos comprobado que la foto que circula en redes como si fuera real es el fotograma de un vídeo difundido en Instagram el 29 de octubre de 2025. El propio perfil señala en la publicación que se trata de un contenido generado con inteligencia artificial. Además, la cuenta se describe como "especialista en IA generativa".
Hemos analizado la grabación con herramientas de detección de IA como Hive y TruthScan. Ambas concluyen que se trata de un contenido generado con inteligencia artificial con más de un 94% de confianza en su predicción. Puedes comprobar los resultados en la siguiente imagen.
El investigador especializado en desinformación y fuentes abiertas (OSINT) Tal Hagin señaló en su perfil de X que la imagen que circulaba en redes como si correspondiera a Sudán "está creada con inteligencia artificial". Facebook también ha catalogado este contenido como “foto alterada” en publicaciones que compartían la instantánea (1, 2 y 3).
Desinformación sobre la guerra en Sudán
Sudán vive desde el 15 de abril de 2023 un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR/RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). El Gobierno de España ha expresado, a través de una Declaración ministerial, una “profunda preocupación” por las graves violaciones de derechos humanos, violencia sexual sistemática, ataques contra civiles y una crisis de hambre y salud extrema en Sudán.
El vídeo falso al que corresponde la imagen que ahora circula en redes se difundió en octubre de 2025, en el contexto de la toma de la ciudad de El Fasher, en Darfur Norte. Aquella ofensiva del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desató una masacre en Sudán que en VerificaRTVE analizamos con imágenes satelitales. También desmontamos los bulos que circularon sobre esta escalada del conflicto.