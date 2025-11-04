Desinformación sobre la guerra en Sudán: imágenes generadas con IA y vídeos descontextualizados

Desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Sudán tomaran la ciudad de Al Fasher, la urbe ha sufrido una ola de violencia que ha causado más de 2.000 muertes. De ellas, 460 corresponden a personas que se encontraban en el hospital Saudi Maternity. Esta escalada en el conflicto en Sudán ha originado una fuga masiva de civiles hacia los países colindantes, elevando a 13 millones el número de desplazados desde el inicio de esta guerra en 2023, que deja ya más de 150.000 muertos. En este contexto de inestabilidad política y de crisis, se han difundido imágenes que se presentan como si correspondieran a este episodio, pero que no guardan relación con la situación actual. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos contenidos de redes sociales que desinforman sobre la guerra en Sudán.

No es un niño pidiendo ayuda en Sudán, es un vídeo generado con IA Circula en redes sociales un vídeo de 12 segundos de un niño con ojos llorosos frente a un edificio derruido al que presentan como si estuviera diciendo en árabe: "Estamos cansados. Dios, Sudán tiene hambre. No comimos. No tomamos medicamentos. Sudán te necesita". Una publicación compartida más de 36.000 veces en X difunde la grabación junto al siguiente texto en inglés: "Habla por Sudán. Sudán te necesita". "Esta es la queja de un niño de Sudán", leemos en otro mensaje compartido más de 10.000 veces desde el 31 de octubre que también adjunta las imágenes. Es falso. Mensajes que difunden un vídeo de IA y lo presenta como una grabación real en Sudán VerificaRTVE Se trata de una grabación generada mediante inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos realizado un análisis del vídeo con la herramienta Hive y la plataforma concluye con un 99,99% de confianza que ha sido generado con IA. Resultado de la herramienta de Hive VerificaRTVE Encontramos inconsistencias que revelan que se trata de un contenido creado con esta tecnología. En los segundos 6 y 7 se puede ver cómo una lágrima cae de la barbilla del chico, pero en los segundos anteriores no la vemos saliendo de sus ojos o recorriendo sus mejillas. El periodista y verificador de BBC Verify, Shayan Shararizadeh, se hizo eco de la grabación y concluyó que es "una grabación generada por IA" y que "no es un vídeo real de Sudán".

Este vídeo de una mujer que pide ayuda por Sudán está hecho con IA Circula un vídeo de una mujer mayor mirando a cámara y con los ojos enrojecidos por el llanto a la que presentan como si estuviera denunciando el hambre que están pasando en Sudán. La grabación se difunde en una publicación compartida más de 38.000 veces en X desde el 29 de octubre. "Imágenes del dolor en Sudán", leemos en otro mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 30 de octubre que también adjunta las imágenes. Es falso. Mensajes que difunden un vídeo de IA como si fuese real en Sudán VerificaRTVE Se trata de una grabación generada por IA. Desde VerificaRTVE hemos introducido este vídeo en la herramienta Hive y la aplicación señala que está generado con inteligencia artificial con una confianza del 86.9% en su predicción. A través de una búsqueda inversa localizamos la grabación original en una publicación de TikTok que indica que ha sido creada mediante la herramienta de generación de IA de Google Gemini. Resultado de la herramienta de Hive VerificaRTVE