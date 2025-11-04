Desinformación sobre la guerra en Sudán: imágenes generadas con IA y vídeos descontextualizados
Desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Sudán tomaran la ciudad de Al Fasher, la urbe ha sufrido una ola de violencia que ha causado más de 2.000 muertes. De ellas, 460 corresponden a personas que se encontraban en el hospital Saudi Maternity. Esta escalada en el conflicto en Sudán ha originado una fuga masiva de civiles hacia los países colindantes, elevando a 13 millones el número de desplazados desde el inicio de esta guerra en 2023, que deja ya más de 150.000 muertos. En este contexto de inestabilidad política y de crisis, se han difundido imágenes que se presentan como si correspondieran a este episodio, pero que no guardan relación con la situación actual. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos contenidos de redes sociales que desinforman sobre la guerra en Sudán.
No es un niño pidiendo ayuda en Sudán, es un vídeo generado con IA
Circula en redes sociales un vídeo de 12 segundos de un niño con ojos llorosos frente a un edificio derruido al que presentan como si estuviera diciendo en árabe: "Estamos cansados. Dios, Sudán tiene hambre. No comimos. No tomamos medicamentos. Sudán te necesita". Una publicación compartida más de 36.000 veces en X difunde la grabación junto al siguiente texto en inglés: "Habla por Sudán. Sudán te necesita". "Esta es la queja de un niño de Sudán", leemos en otro mensaje compartido más de 10.000 veces desde el 31 de octubre que también adjunta las imágenes. Es falso.
Se trata de una grabación generada mediante inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos realizado un análisis del vídeo con la herramienta Hive y la plataforma concluye con un 99,99% de confianza que ha sido generado con IA.
Encontramos inconsistencias que revelan que se trata de un contenido creado con esta tecnología. En los segundos 6 y 7 se puede ver cómo una lágrima cae de la barbilla del chico, pero en los segundos anteriores no la vemos saliendo de sus ojos o recorriendo sus mejillas. El periodista y verificador de BBC Verify, Shayan Shararizadeh, se hizo eco de la grabación y concluyó que es "una grabación generada por IA" y que "no es un vídeo real de Sudán".
Este vídeo de una mujer que pide ayuda por Sudán está hecho con IA
Circula un vídeo de una mujer mayor mirando a cámara y con los ojos enrojecidos por el llanto a la que presentan como si estuviera denunciando el hambre que están pasando en Sudán. La grabación se difunde en una publicación compartida más de 38.000 veces en X desde el 29 de octubre. "Imágenes del dolor en Sudán", leemos en otro mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 30 de octubre que también adjunta las imágenes. Es falso.
Se trata de una grabación generada por IA. Desde VerificaRTVE hemos introducido este vídeo en la herramienta Hive y la aplicación señala que está generado con inteligencia artificial con una confianza del 86.9% en su predicción. A través de una búsqueda inversa localizamos la grabación original en una publicación de TikTok que indica que ha sido creada mediante la herramienta de generación de IA de Google Gemini.
No es un hombre 'enterrado vivo' en Sudán
Se ha difundido un vídeo de 34 segundos que muestra cómo un joven, esposado, es empujado hacia un agujero en la tierra y que posteriormente es enterrado por tres hombres. A continuación, intenta escapar. En los últimos segundos del vídeo vemos cómo los hombres que lo habían enterrado le ayudan a salir y le quitan las ataduras. "Habla por Sudán. Esto es por lo que están pasando", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 8.000 veces en X desde el 30 de octubre que adjunta el vídeo con el siguiente texto sobre impreso en inglés: "Liberad a Sudán. Rezad por ellos". Es falso.
Esta grabación no guarda relación con el conflicto en Sudán, es un vídeo de un creador digital nigeriano. En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda inversa de imagen y localizamos la grabación original sin el texto sobreimpreso que la ubica falsamente en Sudán en una publicación de Instagram del 19 de octubre. El usuario que difunde la publicación se describe en sus redes sociales como "creador digital" ubicado en Nigeria. Hemos analizado su ciuenta y encontramos otras publicaciones similares en las que realiza "pruebas de aptitud física similares" (1 y 2).
Los conflictos internacionales suelen ser objeto de desinformación. En VerificaRTVE ya te hemos alertado de los bulos que circularon tras el alto el fuego en Gaza. También te alertamos del uso de la IA para desinformar sobre el conflicto entre Irán e Israel.