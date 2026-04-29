Caso Esther López: la ausencia de restos en el registro de la casa del sospechoso encamina la apertura del juicio oral
- Las conclusiones del último registro en el sótano que perteneció al investigado se incorporarán al procedimiento
- La jueza ha devuelto el caso a la Audiencia Provincial para que fije la fecha de inicio del juicio
La jueza que investiga la muerte de Esther López, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Traspinedo, Valladolid, en 2022, ha dictado una providencia por la que envía la causa a la Audiencia de Valladolid para que dicte la apertura de juicio oral con jurado popular contra el único investigado, Óscar S.M.
Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil no haya encontrado restos biológicos compatibles con Esther López en las muestras recogidas el pasado 16 y 17 de abril en el sótano de un chalé de la familia del único investigado en este caso.
Precisamente, el sorpresivo hallazgo de este espacio subterráneo, que no figura en los planos de la casa y que descubrió el nuevo propietario del chalé, motivó que la Audiencia de Valladolid devolviera la causa a la jueza instructora.
No hallan restos de Esther López
Tras dos días de registro en los que se tomaron muestras y fotografías, la Guardia Civil remitió al Juzgado el informe que concluye que no se encontraron restos biológicos de Esther.
Ahora, la jueza de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid envía de nuevo la causa a la Audiencia para la celebración del juicio con jurado popular para el que todavía no hay fecha.
La decisión de la titular se produce después de incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado. Por ello, la jueza ha devuelto el caso a la Audiencia Provincial para que fije la fecha de juicio.