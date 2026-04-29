Caso Esther López: la ausencia de restos en el registro de la casa del sospechoso encamina la apertura del juicio oral

La jueza que investiga la muerte de Esther López, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Traspinedo, Valladolid, en 2022, ha dictado una providencia por la que envía la causa a la Audiencia de Valladolid para que dicte la apertura de juicio oral con jurado popular contra el único investigado, Óscar S.M.

Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil no haya encontrado restos biológicos compatibles con Esther López en las muestras recogidas el pasado 16 y 17 de abril en el sótano de un chalé de la familia del único investigado en este caso.

Precisamente, el sorpresivo hallazgo de este espacio subterráneo, que no figura en los planos de la casa y que descubrió el nuevo propietario del chalé, motivó que la Audiencia de Valladolid devolviera la causa a la jueza instructora.