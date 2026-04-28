El empresario Ali al Zaidi, designado primer ministro de Irak tras la retirada de los principales candidatos

El presidente de Irak, Nizar Amedi, ha designado al empresario Ali al Zaidi como nuevo primer ministro. El movimiento llega después de que el candidato recibiera el respaldo del principal partido del país, la coalición chií Marco de Coordinación, ante la retirada de la candidatura del ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) por las presiones de Estados Unidos. También ha dado un paso al lado otro oponente principal: el primer ministro saliente, Mohamed Shia al Sudani.

Amedi ha expresado la decisión en una ceremonia en el Palacio de Bagdad, donde ha subrayado que "los intereses de Irak son primordiales" y ha hecho un llamamiento a que las fuerzas políticas le "apoyen" y "cooperen seriamente" -ha apuntado la agencia iraquí de noticias, INA, según indica EFE- algo que Al Zaidi ha agradecido.

Irak celebró elecciones parlamentarias en noviembre de 2025, pero desde entonces la formación de Gobierno se ha complicado por profundas divisiones entre los principales bloques políticos. Además, el estallido del conflicto en la vecina Irán obligó a los dirigentes iraquíes a interrumpir las negociaciones del nombramiento, que no se reanudaron hasta la entrada en vigor, el 8 de abril, de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos y Teherán.

Un perfil joven y poco conocido Empresario, banquero y propietario de una cadena de televisión, Al Zaidi es poco conocido en los círculos políticos, ya que nunca ha ocupado cargos gubernamentales. Según la normativa vigente, el primer ministro designado dispone de 30 días para formar un Gobierno, antes de que el Parlamento vote su investidura. Se convertiría entonces, a sus 40 años, en el primer ministro más joven de Irak. De acuerdo con el sistema de reparto de poder vigente en Irak, el cargo de primer ministro recae en un chií, la presidencia del Parlamento en un suní y la presidencia de la República, un cargo en gran medida honorífico, se atribuye a un kurdo.