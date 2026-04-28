Laura Pérez Vernetti aporta su arte a los poemas eróticos de Luis Alberto de Cuenca en 'La venus de los tacones'

Laura Pérez Vernetti (Barcelona, 1958) lleva casi veinte años estudiando la relación entre la poesía y el cómic; narrando las vidas y adaptando las obras de grandes poetas como Pessoa (Pessoa & Cia), Maiakowski (El caso Maiakovski), o Rilke (Yo, Rilke). Un interés poético en el que destaca su colaboración con Luis Alberto de Cuenca, cuyos poemas ha convertido en viñetas en Viñetas de plata y Vive la vida y otras poesías gráficas (Reino de Cordelia). Y para su tercera colaboración, La venus de los tacones (Visor libros), ambos han elegido poemas sobre el deseo y el erotismo.

Y empezamos preguntando a Laura por qué le gusta tanto colaborar con Luis Alberto de Cuenca: "Para mí, como historietista, es imprescindible que el guionista o poeta confíe plenamente en mis dibujos y que él esté entusiasmado con nuestro proyecto conjunto de álbum. Si el o la guionista no tienen demasiado entusiasmo en esa novela gráfica, para mí, el año y medio de dibujarla se convierte en un verdadero suplicio. Luis Alberto de Cuenca es de los pocos poetas-guionistas que acompaña con entusiasmo al dibujante a lo largo de todo el trayecto hasta finalizar el dibujo del álbum".

Página de 'La venus de los tacones' 5

Pero... ¿Por qué han escogido poemas sobre el deseo y el erotismo? "El tema del erotismo siempre ha tenido una trayectoria muy accidentada -asegura Laura-. De épocas de euforia pasa a otras en las que el autor o la autora pueden llegar hasta los tribunales por el rechazo o censura a su obra erótica. Y también hay períodos en los que se valora tan solo una parte de la obra de un autor del eros. En ningún Salón o Feria del Cómic, a nivel internacional, se ha premiado un cómic erótico, lo que demuestra que, es un tema conflictivo y difícil".

"En los dos cómics anteriores con Luis Alberto de Cuenca (Viñetas de plata y Vive la vida), aparecía tan solo algún poema-cómic erótico y esta vez hemos querido que este tema sea el protagonista de La venus de los tacones, que, además, es el primer cómic de poesía gráfica de la prestigiosa editorial Visor libros. El editor, Chus Visor, valoró y apreció en seguida este cómic de poesía gráfica ya desde sus primeras viñetas. Además, este libro contiene dos poemas inéditos de Luis Alberto de Cuenca".

En cuanto a su trabajo con el escritor, Laura nos comenta: "Con Luis Alberto de Cuenca partimos de unos poemas suyos de varias épocas centrados en el deseo... Yo he elegido aquellos que mejor se podían dibujar y adaptar a la secuencia del tebeo. A mí me encantan sus poemas y a él mis dibujos, por lo que no llegamos a discutir en ningún momento sobre si este poema o este dibujo debían ser así o asá".

La portada hace referencia a Marlene Dietrich Sobre el título del libro, Laura nos comenta: "Lo eligió Luis Alberto de Cuenca a partir del título de uno de los poemas que incluye el cómic: La venus de los tacones. Es un poema dibujado que ya apareció publicado en el anterior álbum Vive la vida. Muchas veces en los poemarios se elige el título de uno de los poemas incluidos, que representa el estilo del libro". En cuanto a esa portada tan bonita, Laura nos explica: "A partir de ese dibujo mío, el diseño de la portada, y de todo el libro, lo ha hecho Andrés Salvarezza, que ya diseñó todos mis álbumes editados por Edicions de Ponent y también Ocho poemas, editado por el Centro Cultural Generación del 27 de Málaga. Dado que, el título era La venus de los tacones, los zapatos con tacón de aguja estuvieron particularmente bien dibujados y pisaban las letras de ese titular". "La chica de portada con chistera en un escenario y con el foco hacen referencia a Marlene Dietrich, a la película La caída de los dioses (Luchino Visconti, 1969) y a las películas de cabaret y cantantes de los años 20 y 30", añade la autora. Página de 'La venus de los tacones' 5 "Andrés Salvarezza -nos comenta Laura-, es un gran diseñador de cómics con una gran trayectoria a sus espaldas y con diseños exquisitos y elegantes. Ha diseñado mis álbumes para Edicions de Ponent y el Centro Cultural Generación del 27. Y para la editorial La Cúpula realizó los diseños de Kazy Kat, de George Herriman, Sufragista (Mary Talbot, Kate Charlesworth y Bryan Talbot), Voyeurs (Gabrielle Bell), o Locas de Jaime Hernández. "En La venus de los tacones, también ha diseñado los titulares de los 23 poemas", añade Laura. Página de 'La venus de los tacones' 5

“El erotismo es el cuento de hadas de los mayores” El erotismo prácticamente ha desaparecido del cómic en el que triunfó entre los años 70 y 2000 del siglo pasado. "Yo siempre he afirmado que el tema del erotismo es muy difícil, muy variado en estilos y personalidades literarias y artísticas y muy profundo, porque afecta a nuestras vidas, aunque nos cueste tanto admitirlo. Joseph Marie Lo Duca, famoso erotómano que realizó una enciclopedia del erotismo en Francia, y guionista de mis álbumes El toro blanco y Las 1001 noches, decía que “el erotismo es el cuento de hadas de los mayores”. Pero es un tema muy difícil de definir, porque el deseo es totalmente subjetivo y cambia en cada persona. Por eso, lo que para algunxs es pornográfico para otrxs es una delicia". En el libro se muestren todo tipo de relaciones eróticas, por lo que preguntamos a Laura si el amor y el sexo tienen mucho que ver con la mente, con la imaginación. "En nuestros deseos participan tanto la mente y la imaginación como nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el poema que dibujé de Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía de 2025, ella trata la belleza de las manos de su amante y sus particulares caricias que le llevan al mismo tiempo a imaginar paisajes intergalácticos y otras fantasías. Su poema lo publiqué en Insólitos. Poesía gráfica (Letraversal), el pasado año. Lo dibujé antes de que ella recibiera el Premio Nacional de Poesía 2025. Lo mismo me sucedió con el poema Realismos, de Aurora Luque, y con Isabel, de Luis Alberto de Cuenca, incluidos también ambos en Ocho poemas, y, más tarde, en Insólitos, antes de que ellos dos recibieran ese famoso premio". Página de 'La venus de los tacones' 5